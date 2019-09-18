В Ирландии селфи спасло жизнь 28-летней девушке

Отец Стефани Фарнан обнаружил дочь без сознания. Выяснилось, что у девушки началось внутримозговое кровоизлияние. Чтобы спасти Стефани, медикам необходимо было узнать, как давно она упала в обморок, поскольку противосвертывающие препараты можно принимать только в определенный промежуток времени после приступа.
Именно это брат Фарнан и выяснил благодаря обнаруженному в ее телефоне селфи, которое девушка сделала за 14 минут до инсульта. Врачи считают случившееся большой удачей, и сама Стефани тоже.
«Мне повезло. Я не помню, что делала какие-либо фотографии в то утро», — заявила Фарнан. Сейчас девушка чувствует себя нормально, ей предстоит операция.