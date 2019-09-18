В Ирландии селфи спасло жизнь 28-летней девушке

В Ирландии врачам удалось спасти 28-летнюю Стефани Фарнан благодаря тому, что девушка сделала селфи за 14 минут до инсульта. Об этом рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Irish Sun.

Отец Стефани Фарнан обнаружил дочь без сознания. Выяснилось, что у девушки началось внутримозговое кровоизлияние. Чтобы спасти Стефани, медикам необходимо было узнать, как давно она упала в обморок, поскольку противосвертывающие препараты можно принимать только в определенный промежуток времени после приступа.

Именно это брат Фарнан и выяснил благодаря обнаруженному в ее телефоне селфи, которое девушка сделала за 14 минут до инсульта. Врачи считают случившееся большой удачей, и сама Стефани тоже.

«Мне повезло. Я не помню, что делала какие-либо фотографии в то утро», — заявила Фарнан. Сейчас девушка чувствует себя нормально, ей предстоит операция.