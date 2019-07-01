Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 июля 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

«В истерике кружатся мамы»: родители барнаульских выпускников сняли позитивный клип

Родители выпускников барнаульской гимназии № 123 сняли видео, чтобы поздравить детей с окончанием учебы. Ролик опубликовали в группе Barnaul22.

Родители барнаульских школьников сняли клип к выпускному.
Родители барнаульских школьников сняли клип к выпускному.
Скришот видео _ninok_cvetok_

В клипе родители «отрывались» на даче с шашлыками, обливались водой. Все это — под трек Макса Коржа «Жить в кайф».

Не все зрители оценили родительское творчество.

«А как клип с детьми их связан? Родители собрались без детей, повеселились, шашлыки поели, и? Детям какой пример? Не учись, а живи в кайф или то, как родителям без детей кайфово отдыхать?», — написал один из комментаторов, но добавил, что видео вышло позитивным.

Напомним, прошлом году родители учеников школы № 132 в образе рокеров сняли кавер-версию песни Moscow Calling рок-группы Gorky Park.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость