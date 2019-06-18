В Италии скончалась старейшая жительница Европы

Итальянка Джузеппа Роббуччо умерла в родном городке Поджо-Империале на 117 году жизни. Она была владелицей местного бара, но при этом не употребляла спиртное и не курила.

Бабушка Пеппе, как ее называли местные жители родилась 20 марта 1903 года. У нее было пятеро детей, девять внуков и 16 правнуков. Джузеппа Роббучо пережила две страшные мировые войны и бесчисленное количество экономических кризисов. Она всю жизнь прожила в родном городке, за что в 2012 году получила звание «почетного мэра Поджо-Империале».

В последнее время «бабушка Пеппе» чувствовала себя плохо. Однако состояние здоровья не помешало ей в мае этого года принять участие в голосовании на выборах в Европарламент.