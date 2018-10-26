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Жизнь
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В итальянских Альпах испарилось знаменитое Голубое озеро

В Италии испарилось Голубое озеро (Lago Azzurro). Пропажу обнаружил фотограф Марко Пульезе, решивший сделать несколько снимков этого живописного места.

Озеро. Водоем.
Озеро. Водоем.
СС0

Об исчезновении озера он сообщил на своей странице в Facebook, выложив для сравнения снимки 2017 и 2018 годов. Сейчас в чаше Lago Azzurro совсем не осталось воды, а на дне можно разглядеть лишь следы грязи, пишет «РГ».

Озеро расположено в провинции Сондрио на высоте 1853 метра и подпитывается подземными источниками. Обычно водоем наполняется водой весной, после чего к зиме уровень постепенно падает.

В 2005 и 2006 годах Голубое озеро уже высыхало, считалось, что оно исчезло навсегда. Летом 2007 года, после первой операции по искусственному наполнению, озеро снова стало заполняться естественным образом, и с тех пор вмешательство человека не требовалось. Видимо, теперь Lago Azzurro снова надо спасать.

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