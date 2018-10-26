В итальянских Альпах испарилось знаменитое Голубое озеро

Об исчезновении озера он сообщил на своей странице в Facebook, выложив для сравнения снимки 2017 и 2018 годов. Сейчас в чаше Lago Azzurro совсем не осталось воды, а на дне можно разглядеть лишь следы грязи, пишет «РГ».

Озеро расположено в провинции Сондрио на высоте 1853 метра и подпитывается подземными источниками. Обычно водоем наполняется водой весной, после чего к зиме уровень постепенно падает.

В 2005 и 2006 годах Голубое озеро уже высыхало, считалось, что оно исчезло навсегда. Летом 2007 года, после первой операции по искусственному наполнению, озеро снова стало заполняться естественным образом, и с тех пор вмешательство человека не требовалось. Видимо, теперь Lago Azzurro снова надо спасать.