31 декабря
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Жизнь

В итоговый пост уходящего года известный фотограф включил снимки Алтая

Известный сибирский фотограф и путешественник Слава Степанов каждый год публикует снимки с подборкой знаковых фотографий из тех мест, которые ему удалось посетить.

Бийск.
Бийск.
https://gelio.livejournal.com/

Не стал исключением уходящий год.

Хотя, по признанию Славы, готовить такой пост было сложнее по понятным причинам.

Но он решил разбавить ленту красивыми фотографиями. Среди них — места из Алтайского края и Республики Алтай.

Жителям Алтайского края Слава Степанов известен как автор фотоальбома «Барнаул by Gelio». Также новосибирский блогер выпустил набор открыток с видами Барнаула.

С работами фотографа и путешественника Славы Степанова можно ознакомиться в его блоге gelio.livejournal.com.

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