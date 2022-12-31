В итоговый пост уходящего года известный фотограф включил снимки Алтая

Не стал исключением уходящий год.
Хотя, по признанию Славы, готовить такой пост было сложнее по понятным причинам.
Но он решил разбавить ленту красивыми фотографиями. Среди них — места из Алтайского края и Республики Алтай.
Жителям Алтайского края Слава Степанов известен как автор фотоальбома «Барнаул by Gelio». Также новосибирский блогер выпустил набор открыток с видами Барнаула.
С работами фотографа и путешественника Славы Степанова можно ознакомиться в его блоге gelio.livejournal.com.
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