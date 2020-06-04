В июне россиян ожидают две короткие недели. Календарь выходных

Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные в связи с празднованием Дня России 12 июня, сообщает РБК.

Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на один час, так как это предпраздничный день.

В соответствии с указом президента России среда — 24 июня — объявляется нерабочим днем с сохранением заработной платы. На эту дату назначен парад Победы, который был перенесен с 9 мая из-за пандемии коронавируса.

При этом 23 июня продолжительность рабочего дня не будет сокращаться, так как он не является предпраздничным.

1 июля у россиян будет дополнительный выходной. В этот день будет проходить Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию.