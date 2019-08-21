В измученном коммунальными авариями Рубцовске вновь не будет воды

С 26 по 30 августа для 100 тыс. жителей Рубцовска будет вновь остановлена подача горячей воды. В это время энергетики проведут второй этап работ по замене магистрального трубопровода горячего водоснабжения.

В городе планируется заменить еще 160 метров трубы диаметром 530 мм, начиная от Южной тепловой станции до улицы Сельмашской. Для того, чтобы у коммунальщиков была возможность это сделать, людям придется немного потерпеть.

«На днях пришел новый трубопровод, много времени заняло согласование земляных работ, так как расположенная рядом со станцией земля принадлежит частному собственнику. Предстоит большой объем работ, который подрядчик не может выполнить одновременно в двух местах и в минимальные сроки», — пишут в сообществе «Инцидент Рубцовск» со ссылкой на пресс-службу СГК.

В сообщении также говорится, что это по-сути последний в этом году глобальный ремонт в городе. Завершив эти работы компания закончит реализацию проекта по техническому перевооружению магистральных сетей горячего водоснабжения начатого еще в 2017 году.