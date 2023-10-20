В Изумрудном парке Барнаула готова скульптура "Кузнец"

Altapress.ru подглядел как скульптура выглядит сейчас.
Начиная с 20 октября на нее можно полюбоваться в Изумрудном парке.
Ранее мы рассказывали как происходит восстановление статуи.
Ее обнаружили в мае в ходе земляных работ и Константин Ганов координатор проекта «Журналист меняет профессию» месяц назад начал восстанавливать статую.
Altapress.ru подглядел как скульптура выглядит сейчас.
Начиная с 20 октября на нее можно полюбоваться в Изумрудном парке.
Ранее мы рассказывали как происходит восстановление статуи.
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