В Изумрудном парке ищут дом для щенков

Щенки и их кормящая мать истощены, сообщают в Telegram-канале парка.

У собаки по кличке Соня, которая скиталась по территории парка, появились семь щенков. После отлова они попали в приют с очень плохими условиями.

Сейчас остались только четыре щенка и сама Соня. Они нуждаются в корме, уходе и передержке.

Собаку готовят к стерилизации. После ее снова вернут в парк.

Ранее стало известно, что в Барнауле ребенок получит компенсацию за укус бездомной собаки. Суд удовлетворил иск и обязал комитет по благоустройству выплатить в пользу пострадавшей 15 тыс. рублей.

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