В Изумрудном парке замерзают и умирают теплолюбивые карпы

В пруду барнаульского парка снова нашли мертвую рыбу.

Карпы в "Изумрудном"

Посетители сообщают, что живые рыбы в пруду очень вялые.

Читательница altapress.ru подозревает, что им холодно. Ночью температура опускается ниже нуля.

Ранее житель Камня-на-Оби выловил 14 крупных сазанов запрещенной острогой.