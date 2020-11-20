В «Изумрудном» станет светлее. В народном парке установили фонари, похожие на летающие тарелки

Постоянные посетители парка знают, что полноценного освещения в «Изумрудном» не было давно. Гулять в потемках, особенно зимой, когда темнеет рано, не лучший вариант. Поэтому общественным советом парка было решено добавить на территории парка теплого света.

Как отметил руководитель краевого фонда имущества, управляющий парком «Изумрудный» Владислав Вакаев, для этого на средства, полученные по программе «Формирование комфортной городской среды», были закуплены 105 уличных фонарей. Их изготовила компания «Сан Хаус».

Форма была выбрана необычная. Авторы проекта решили уйти от концепции «под старину», но и не впасть в модернизм. Выбрали «золотую середину». Фонари выглядят необычно, но не выбиваются из общего антуража парка. Они черные с белыми плафонами круглой формы, и немного напоминают классическое представление об НЛО.

Свет, которым фонари будут озарять дорожки парка, теплый, а не мертвенно-белый, нередко встречающийся на улицах города.

Отметим, что организация освещения в парке не обошлась без задержек и курьезов. Начнем с того, что фонари уже должны были освещать территорию «Изумрудного», но из-за проволочек со стороны перевозчика партия надолго задержалась в Новосибирске.

В «Изумрудном» установили уличные фонари. Лариса Барышева

К тому же, три дня назад неравнодушные горожане и члены общественного совета парка задержали воришек, которые успели обрезать часть проводов, подготовленных для фонарей.

«Остается надеяться, что фонари народного парка вандалы пожалеют. Но охрану мы все равно усилим», — отметили члены общественного совета «Изумрудного».

В «Изумрудном» установили уличные фонари. Лариса Барышева

Вчера рабочие успели установить и подключить большую часть осветительных приборов — 48 штук. Места, где до этого не было видно ни зги, теперь освещены мягким и теплым светом. К ближайшим выходным в парке темных пятен не останется.

На субботник в парк «Изумрудный» пришли неравнодушные жители Барнаула.

Напомним, в октябре при содействии горожан прошло благоустройство «Изумрудного». На территории парка высадили 500 большемерных деревьев и 3 тыс. кустарников (снежноягодники, парковая роза, пузыреплодник, скопия и другие).