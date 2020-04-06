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6 апреля
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Жизнь

В кабинете директора барнаульского зоопарка обживаются два огромных питона

Барнаульский зоопарк обзавелся новыми экзотическими питомцами: крокодилом, игуанами, питонами и каймановой черепахой. Увидеть их посетители смогут летом, сообщили сотрудники зоопарка в социальных сетях.

Желтый питон
Желтый питон
СС0

Пока что своим подписчикам они передали видеопривет, показав новых подопечных.

В первом директор зоопарка Сергей Писарев держит в руках огромную черепаху.

«Она водится на каймановых островах, теперь будет жить в барнаульском зоопарке. В летний период вы увидите много экзотических животных, которые появились у нас на карантине. Жизнь продолжается, мы развиваемся», — сказал он.

На втором видео многометровый желтый питон ползал прямо по полу директорского кабинета. Писарев сообщил, что их двое, и они обитают в его кабинете.

Сотрудники также показали игуану, а вот крокодила общественности не продемонстрировали.

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