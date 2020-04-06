В кабинете директора барнаульского зоопарка обживаются два огромных питона

Пока что своим подписчикам они передали видеопривет, показав новых подопечных.
В первом директор зоопарка Сергей Писарев держит в руках огромную черепаху.
«Она водится на каймановых островах, теперь будет жить в барнаульском зоопарке. В летний период вы увидите много экзотических животных, которые появились у нас на карантине. Жизнь продолжается, мы развиваемся», — сказал он.
На втором видео многометровый желтый питон ползал прямо по полу директорского кабинета. Писарев сообщил, что их двое, и они обитают в его кабинете.
Сотрудники также показали игуану, а вот крокодила общественности не продемонстрировали.