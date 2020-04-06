В какие магазины ходить безопасно: там продают на входе маски и перчатки, обеззараживают тележки и воздух

В наше непростое время супермаркет домашней еды «Бахетле» предпринимает все возможные меры, чтобы сделать торговое пространство максимально безопасным и комфортным, а покупки — приятными. В борьбе с вирусами здесь применяют космические технологии, а на полках всегда свежие продукты, которые богаты витаминами.

Внедрили новые стандарты безопасности

Министерство промышленности и торговли России выпустило специальное распоряжение с перечнем мер защиты граждан от заражения вирусом, которые должны быть обеспечены в магазинах и организациях общественного питания. В супермаркете «Бахетле» пошли еще дальше и усилили стандарты безопасности до максимума, подошли к решению комплексно.

Меры профилактики на входе в магазин

На входе каждый покупатель может обработать руки антисептиком. Каждый час здесь тщательно протирают дезинфицирующим средством дверные ручки, поручни и перила. На полу размещены стикеры, которые напоминают покупателям о рекомендации соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга.

Перчатки и маски без наценки

Перед входом в торговый зал организована специальная стойка, на которой можно купить индивидуальный набор: медицинскую маску и перчатки, тут же надеть и комфортно совершить покупку. Представитель компании говорит, что в условиях дефицита закупили маски и перчатки и продают без наценки.

Чистые тележки и корзины

Одним из основных рисков Всемирная организация здравоохранения признает передачу вируса через грязные руки. Чтобы максимально исключить такую вероятность, в супермаркете домашней еды «Бахетле» выделили место, где сотрудник магазина, прежде чем передать корзинку или тележку покупателю, обрабатывает ее при вас дезинфицирующим средством.

Космические технологии

В торговом зале супермаркета «Бахетле» установили универсальные приборы GT3000 Med (made in USA), которые убивают вирусы, микробы, бактерии и ионизируют. В основе работы системы лежат те же механизмы, которые использует природа. Ученые изучили естественные способы очистки воздуха (с помощью разрядов молнии, солнечного света, морского бриза и т. д.) и воссоздали их в этом уникальном оборудовании. Технология фотокаталитической оксидации (PCO), разработанная в рамках космических программ NASA, позволяет нейтрализовать патогены (вирусы, микробы и бактерии) как в воздухе, так и на поверхностях внутри закрытого помещения.

Сюрприз на кассах

Для безопасности покупателей в зоне расчетов на каждой кассе установлены защитные прозрачные экраны. А когда вас уже рассчитали, девушка на кассе берет флакон с дезинфицирующим средством и предлагает вам обработать руки.

На выходе из супермаркета вас ожидает еще один сюрприз, всех покупателей угощают горячим чаем, укрепляющим иммунитет. Чай приготовлен из курильского чая, листьев бадана, с добавлением лапок пихты.

Здесь вас обслуживают здоровые люди

Ежедневно перед выходом на работу каждого сотрудника проверяют на наличие подозрительных симптомов, а электронным термометром замеряют температуру. Если у человека, к примеру, оказалась повышена температура или выявлены подозрительные симптомы, то он сразу без допуска на рабочее место отправляется в медицинское учреждение.

Для повышения иммунитета и снижение рисков заболеваемости персонала магазина на постоянной основе для сотрудников готовят горячий чай с лимоном, имбирем и мятой, а также в рацион питания сотрудников включены укрепляющие иммунитет продукты.

Все, кто работает в торговом зале и на производстве, в обязательном порядке носят маски и перчатки.

Регулярно проводится дезинфекция всех помещений

Вы можете увидеть, как в торговых залах обрабатывают специальным средством дверные ручки, поручни, перила — это происходит каждый час. В производственных помещениях каждые два часа проводится кварцевание и дополнительная обработка поверхностей — все это пройдет мимо вашего внимания, потому что посторонних в служебные помещения, конечно, не пускают.

В каких продуктах искать витамины

Бороться с вирусами организму помогает крепкий иммунитет. Весной особенно важно получать большое количество витаминов из ежедневного рациона. Они помогают восстановить силы, улучшить самочувствие и настроение.

В супермаркете домашней еды «Бахетле» представлен широкий ассортимент продуктов для укрепления организма. Это витаминные морсы, сиропы, варенья, фермерский мёд, фрукты, овощи свежего урожая, зелень. Это молочные продукты, живые йогурты и кефир, которые так полезны — особенно весной. Ценные микроэлементы содержатся в морской рыбе и морепродуктах. В постном меню не обойтись без грибов, которые восполняют запас белков. Квашеную капусту по праву называют витаминной бомбой. В качестве укрепляющего напитка можно пить чай с лимоном, имбирем и мятой.

Гастрономическое путешествие

Посещение супермаркета «Бахетле» — это всегда приятное гастрономическое путешествие. Здесь можно купить не только продукты, но готовые решения: здесь предлагают ассортимент рыбных, мясных, овощных полуфабрикатов, а из готовых решений — салаты, первые и горячие блюда на разный вкус.

Заслуживает отдельного упоминания тот факт, что вся продукция собственного производства фасуется в индивидуальные изолированные упаковки. Салаты, горячие блюда, выпечка, хлеба, здесь защищены от внешних воздействий. Они не только очень вкусные, но и безопасные.

Пока есть такие магазины, как «Бахетле», можно быть уверенным, что дефицита продуктов не будет. А внеплановые выходные можно провести с близкими, не отказывая себе в привычных удовольствиях. Находиться в магазинах безопасно, а покупать любимые блюда все так же приятно.

Будем здоровы!

«Бахетле» Барнаул, Красноармейский проспект, 47а. Новосибирск, ул. Кирова, 25;

Новосибирск, ул. Нарымская, 102;

Фотографии предоставлены супермаркетом домашней еды «Бахетле»