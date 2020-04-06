В какие магазины ходить безопасно: там продают на входе маски и перчатки, обеззараживают тележки и воздух

Внедрили новые стандарты безопасности
Министерство промышленности и торговли России выпустило специальное распоряжение с перечнем мер защиты граждан от заражения вирусом, которые должны быть обеспечены в магазинах и организациях общественного питания. В супермаркете «Бахетле» пошли еще дальше и усилили стандарты безопасности до максимума, подошли к решению комплексно.
Меры профилактики на входе в магазин
На входе каждый покупатель может обработать руки антисептиком. Каждый час здесь тщательно протирают дезинфицирующим средством дверные ручки, поручни и перила. На полу размещены стикеры, которые напоминают покупателям о рекомендации соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга.
Перчатки и маски без наценки
Перед входом в торговый зал организована специальная стойка, на которой можно купить индивидуальный набор: медицинскую маску и перчатки, тут же надеть и комфортно совершить покупку. Представитель компании говорит, что в условиях дефицита закупили маски и перчатки и продают без наценки.
Чистые тележки и корзины
Одним из основных рисков Всемирная организация здравоохранения признает передачу вируса через грязные руки. Чтобы максимально исключить такую вероятность, в супермаркете домашней еды «Бахетле» выделили место, где сотрудник магазина, прежде чем передать корзинку или тележку покупателю, обрабатывает ее при вас дезинфицирующим средством.
Космические технологии
В торговом зале супермаркета «Бахетле» установили универсальные приборы GT3000 Med (made in USA), которые убивают вирусы, микробы, бактерии и ионизируют. В основе работы системы лежат те же механизмы, которые использует природа. Ученые изучили естественные способы очистки воздуха (с помощью разрядов молнии, солнечного света, морского бриза и т. д.) и воссоздали их в этом уникальном оборудовании. Технология фотокаталитической оксидации (PCO), разработанная в рамках космических программ NASA, позволяет нейтрализовать патогены (вирусы, микробы и бактерии) как в воздухе, так и на поверхностях внутри закрытого помещения.
Сюрприз на кассах
Для безопасности покупателей в зоне расчетов на каждой кассе установлены защитные прозрачные экраны. А когда вас уже рассчитали, девушка на кассе берет флакон с дезинфицирующим средством и предлагает вам обработать руки.
На выходе из супермаркета вас ожидает еще один сюрприз, всех покупателей угощают горячим чаем, укрепляющим иммунитет. Чай приготовлен из курильского чая, листьев бадана, с добавлением лапок пихты.
Здесь вас обслуживают здоровые люди
Ежедневно перед выходом на работу каждого сотрудника проверяют на наличие подозрительных симптомов, а электронным термометром замеряют температуру. Если у человека, к примеру, оказалась повышена температура или выявлены подозрительные симптомы, то он сразу без допуска на рабочее место отправляется в медицинское учреждение.
Для повышения иммунитета и снижение рисков заболеваемости персонала магазина на постоянной основе для сотрудников готовят горячий чай с лимоном, имбирем и мятой, а также в рацион питания сотрудников включены укрепляющие иммунитет продукты.
Все, кто работает в торговом зале и на производстве, в обязательном порядке носят маски и перчатки.
Регулярно проводится дезинфекция всех помещений
Вы можете увидеть, как в торговых залах обрабатывают специальным средством дверные ручки, поручни, перила — это происходит каждый час. В производственных помещениях каждые два часа проводится кварцевание и дополнительная обработка поверхностей — все это пройдет мимо вашего внимания, потому что посторонних в служебные помещения, конечно, не пускают.
В каких продуктах искать витамины
Бороться с вирусами организму помогает крепкий иммунитет. Весной особенно важно получать большое количество витаминов из ежедневного рациона. Они помогают восстановить силы, улучшить самочувствие и настроение.
В супермаркете домашней еды «Бахетле» представлен широкий ассортимент продуктов для укрепления организма. Это витаминные морсы, сиропы, варенья, фермерский мёд, фрукты, овощи свежего урожая, зелень. Это молочные продукты, живые йогурты и кефир, которые так полезны — особенно весной. Ценные микроэлементы содержатся в морской рыбе и морепродуктах. В постном меню не обойтись без грибов, которые восполняют запас белков. Квашеную капусту по праву называют витаминной бомбой. В качестве укрепляющего напитка можно пить чай с лимоном, имбирем и мятой.
Гастрономическое путешествие
Посещение супермаркета «Бахетле» — это всегда приятное гастрономическое путешествие. Здесь можно купить не только продукты, но готовые решения: здесь предлагают ассортимент рыбных, мясных, овощных полуфабрикатов, а из готовых решений — салаты, первые и горячие блюда на разный вкус.
Заслуживает отдельного упоминания тот факт, что вся продукция собственного производства фасуется в индивидуальные изолированные упаковки. Салаты, горячие блюда, выпечка, хлеба, здесь защищены от внешних воздействий. Они не только очень вкусные, но и безопасные.
Пока есть такие магазины, как «Бахетле», можно быть уверенным, что дефицита продуктов не будет. А внеплановые выходные можно провести с близкими, не отказывая себе в привычных удовольствиях. Находиться в магазинах безопасно, а покупать любимые блюда все так же приятно.
Будем здоровы!
Барнаул, Красноармейский проспект, 47а.
Новосибирск, ул. Кирова, 25;
Новосибирск, ул. Нарымская, 102;
Фотографии предоставлены супермаркетом домашней еды «Бахетле»