В каких случаях можно получить отсрочку от армии: учеба, проблемы со здоровьем, семейные обстоятельства

В ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» представлены основные причины отсрочки от службы в армии . Несмотря на это, далеко не все призывники знают свои законные права. Поэтому не удивительно, что часто в отношениях с военкоматами возникает множество конфликтных ситуаций. Их можно было избежать, если четко понимать, о каких отсрочках говорится в законе.

Учебные отсрочки

Чаще всего отсрочку предоставляют, если призывник продолжает обучение в школе, колледже, институте/университете. Обычно до 60−70% всех отсрочек от армии предоставляют для обучения в государственных учреждениях. Данным правом могут воспользоваться:

Юноши , учащиеся в школе , которым на период начала призывной кампании уже исполнилось 18 лет. В таком случае отсрочку дают до 1 октября того года , когда завершается учеба. После окончания школы у призывника будет возможность поступить в колледж или ВУЗ. Студенты институтов и университетов , которые проходят обучение в рамках программ бакалавриата , специалитета и магистратуры. Студенты , которые учатся в средних учебных проф. заведениях — техникумах , колледжах , училищах. Аспирантам для завершения учебы в аспирантуре и защиты диссертационной работы. После получения ученой степени молодой человек получит освобождение от службы.

Отсрочка предоставляется, если учебное заведение имеет госаккредитацию, а студент не отчислялся за неуспеваемость или не брал длительный академотпуск.

Причины отсрочки от службы в армии prizyvanet.ru

Семейные обстоятельства

Из-за определенных семейных обстоятельств юноша также может претендовать на отсрочку. Она будет предоставлена призывнику, у которого есть:

два и больше ребенка;

беременная жена , которая находится на сроке от 26 недель. При этом у юноши в семье уже должен быть один ребенок;

которая находится на сроке от 26 недель. При этом у юноши в семье уже должен быть один ребенок; ребенок-инвалид , который не достиг 3-летнего возраста;

который не достиг 3-летнего возраста; ребенок , при условии , что его мать уже умерла.

Отсрочка будет предоставлена, если юноша осуществляет непрерывный уход за ближайшим родственником. Однако здесь требуется соблюдение определенных условий:

родственник , требующий ухода , не должен находиться на полном гособеспечении;

требующий ухода не должен находиться на полном гособеспечении; есть данные медико-социальной экспертизы , указывающие на действительную потребность в постоянном уходе;

указывающие на действительную потребность в постоянном уходе; призывник является единственным родственником , который может осуществлять уход.

Отсрочка из-за трудоустройства

Для призывников предусмотрена отсрочка, если они заняты такими видами деятельности:

относятся к категории депутатов;

зарегистрировались для участия в выборах;

работают в системе органов МВД , МЧС , ФСКН , таможни или пожарной службы непосредственно после окончания ВУЗа по соответствующему профилю.

Отсрочка по здоровью

В некоторых случаях молодой человек не может выполнять воинский долг, поскольку ему требуется пройти лечение или восстановиться после хирургической операции. Юноше присваивают категорию «Г» по результатам медосвидетельствования и признают временно не годными к армии. Отсрочка предоставляется на 6−12 месяцев, но не больше 2-х призывов подряд.

Когда срок отсрочки подойдет к концу, юноша должен снова пройти процедуру медосвидетельствования. Если болезнь была вылечена без проявления серьезных функциональных расстройств, то призывника признают годным и отправляют в армию с категориями «А» или «Б». Если же вылечить болезнь не удастся или проявятся критические расстройства в организме, то с категориями «В» или «Д» юноша будет освобожден от армии.

В целом, процедура получения данного типа отсрочки предусматривает:

Cбор документов медицинского типа , подтверждающих диагноз и право на отсрочку. Прохождение медосвидетельствования. Важно представить членам комиссии медицинские документы. Дообследование в стационаре государственного медучреждения по направлению медкомиссии.

В завершение требуется повторное посещение медкомиссии с актом дообследования для получения категории годности.