В каких случаях можно получить отсрочку от армии: учеба, проблемы со здоровьем, семейные обстоятельства

Учебные отсрочки
Чаще всего отсрочку предоставляют, если призывник продолжает обучение в школе, колледже, институте/университете. Обычно до 60−70% всех отсрочек от армии предоставляют для обучения в государственных учреждениях. Данным правом могут воспользоваться:
- Юноши, учащиеся в школе, которым на период начала призывной кампании уже исполнилось 18 лет. В таком случае отсрочку дают до 1 октября того года, когда завершается учеба. После окончания школы у призывника будет возможность поступить в колледж или ВУЗ.
- Студенты институтов и университетов, которые проходят обучение в рамках программ бакалавриата, специалитета и магистратуры.
- Студенты, которые учатся в средних учебных проф. заведениях — техникумах, колледжах, училищах.
- Аспирантам для завершения учебы в аспирантуре и защиты диссертационной работы. После получения ученой степени молодой человек получит освобождение от службы.
Отсрочка предоставляется, если учебное заведение имеет госаккредитацию, а студент не отчислялся за неуспеваемость или не брал длительный академотпуск.
Семейные обстоятельства
Из-за определенных семейных обстоятельств юноша также может претендовать на отсрочку. Она будет предоставлена призывнику, у которого есть:
- два и больше ребенка;
- беременная жена, которая находится на сроке от 26 недель. При этом у юноши в семье уже должен быть один ребенок;
- ребенок-инвалид, который не достиг 3-летнего возраста;
- ребенок, при условии, что его мать уже умерла.
Отсрочка будет предоставлена, если юноша осуществляет непрерывный уход за ближайшим родственником. Однако здесь требуется соблюдение определенных условий:
- родственник, требующий ухода, не должен находиться на полном гособеспечении;
- есть данные медико-социальной экспертизы, указывающие на действительную потребность в постоянном уходе;
- призывник является единственным родственником, который может осуществлять уход.
Отсрочка из-за трудоустройства
Для призывников предусмотрена отсрочка, если они заняты такими видами деятельности:
- относятся к категории депутатов;
- зарегистрировались для участия в выборах;
- работают в системе органов МВД, МЧС, ФСКН, таможни или пожарной службы непосредственно после окончания ВУЗа по соответствующему профилю.
Отсрочка по здоровью
В некоторых случаях молодой человек не может выполнять воинский долг, поскольку ему требуется пройти лечение или восстановиться после хирургической операции. Юноше присваивают категорию «Г» по результатам медосвидетельствования и признают временно не годными к армии. Отсрочка предоставляется на 6−12 месяцев, но не больше 2-х призывов подряд.
Когда срок отсрочки подойдет к концу, юноша должен снова пройти процедуру медосвидетельствования. Если болезнь была вылечена без проявления серьезных функциональных расстройств, то призывника признают годным и отправляют в армию с категориями «А» или «Б». Если же вылечить болезнь не удастся или проявятся критические расстройства в организме, то с категориями «В» или «Д» юноша будет освобожден от армии.
В целом, процедура получения данного типа отсрочки предусматривает:
- Cбор документов медицинского типа, подтверждающих диагноз и право на отсрочку.
- Прохождение медосвидетельствования. Важно представить членам комиссии медицинские документы.
- Дообследование в стационаре государственного медучреждения по направлению медкомиссии.
В завершение требуется повторное посещение медкомиссии с актом дообследования для получения категории годности.