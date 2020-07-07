Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 июля 24°C
Жизнь
76

В каких случаях можно получить отсрочку от армии: учеба, проблемы со здоровьем, семейные обстоятельства

В ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» представлены основные причины отсрочки от службы в армии. Несмотря на это, далеко не все призывники знают свои законные права. Поэтому не удивительно, что часто в отношениях с военкоматами возникает множество конфликтных ситуаций. Их можно было избежать, если четко понимать, о каких отсрочках говорится в законе.

Причины отсрочки от службы в армии prizyvanet.ru

Учебные отсрочки

Чаще всего отсрочку предоставляют, если призывник продолжает обучение в школе, колледже, институте/университете. Обычно до 60−70% всех отсрочек от армии предоставляют для обучения в государственных учреждениях. Данным правом могут воспользоваться:

  1. Юноши, учащиеся в школе, которым на период начала призывной кампании уже исполнилось 18 лет. В таком случае отсрочку дают до 1 октября того года, когда завершается учеба. После окончания школы у призывника будет возможность поступить в колледж или ВУЗ.
  2. Студенты институтов и университетов, которые проходят обучение в рамках программ бакалавриата, специалитета и магистратуры.
  3. Студенты, которые учатся в средних учебных проф. заведениях — техникумах, колледжах, училищах.
  4. Аспирантам для завершения учебы в аспирантуре и защиты диссертационной работы. После получения ученой степени молодой человек получит освобождение от службы.

Отсрочка предоставляется, если учебное заведение имеет госаккредитацию, а студент не отчислялся за неуспеваемость или не брал длительный академотпуск.

Причины отсрочки от службы в армии prizyvanet.ru

Семейные обстоятельства

Из-за определенных семейных обстоятельств юноша также может претендовать на отсрочку. Она будет предоставлена призывнику, у которого есть:

  • два и больше ребенка;
  • беременная жена, которая находится на сроке от 26 недель. При этом у юноши в семье уже должен быть один ребенок;
  • ребенок-инвалид, который не достиг 3-летнего возраста;
  • ребенок, при условии, что его мать уже умерла.

Отсрочка будет предоставлена, если юноша осуществляет непрерывный уход за ближайшим родственником. Однако здесь требуется соблюдение определенных условий:

  • родственник, требующий ухода, не должен находиться на полном гособеспечении;
  • есть данные медико-социальной экспертизы, указывающие на действительную потребность в постоянном уходе;
  • призывник является единственным родственником, который может осуществлять уход.

Отсрочка из-за трудоустройства

Для призывников предусмотрена отсрочка, если они заняты такими видами деятельности:

  • относятся к категории депутатов;
  • зарегистрировались для участия в выборах;
  • работают в системе органов МВД, МЧС, ФСКН, таможни или пожарной службы непосредственно после окончания ВУЗа по соответствующему профилю.

Отсрочка по здоровью

В некоторых случаях молодой человек не может выполнять воинский долг, поскольку ему требуется пройти лечение или восстановиться после хирургической операции. Юноше присваивают категорию «Г» по результатам медосвидетельствования и признают временно не годными к армии. Отсрочка предоставляется на 6−12 месяцев, но не больше 2-х призывов подряд.

Когда срок отсрочки подойдет к концу, юноша должен снова пройти процедуру медосвидетельствования. Если болезнь была вылечена без проявления серьезных функциональных расстройств, то призывника признают годным и отправляют в армию с категориями «А» или «Б». Если же вылечить болезнь не удастся или проявятся критические расстройства в организме, то с категориями «В» или «Д» юноша будет освобожден от армии.

В целом, процедура получения данного типа отсрочки предусматривает:

  1. Cбор документов медицинского типа, подтверждающих диагноз и право на отсрочку.
  2. Прохождение медосвидетельствования. Важно представить членам комиссии медицинские документы.
  3. Дообследование в стационаре государственного медучреждения по направлению медкомиссии.

В завершение требуется повторное посещение медкомиссии с актом дообследования для получения категории годности.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость