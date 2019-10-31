В каком районе Барселоны лучше купить квартиру?

Купить квартиру в Барселоне — это значит поселиться в одном из самых живописных уголков Испании у моря. Столицу Каталонии отличают развитая пляжная и городская инфраструктура, а также мягкий средиземноморский климат. Жилье пользуется огромным спросом, поэтому цены на недвижимость выше средних по стране. Тем не менее, продажа домов и квартир — наиболее популярное направление риэлтерского рынка всей Испании: на его долю приходится до 15 % всех сделок.

Дорогие районы Барселоны

Наиболее дорогие кварталы в Барселоне — это те, которые расположены в местах с благоприятной экологией, развитой инфраструктурой и живописными пейзажами из окна. В первую очередь это прибрежный район Диагональ Мар. Здесь множество квартир в домах на побережье, что дает возможность в полной мере наслаждаться прекрасными морскими пейзажами прямо из окон.

Другие элитные районы — Сарриа Сан Жервази, Эшампле. А вот самая дорогая недвижимость Барселоны сосредоточена в Педральбес. Здесь даже маленькая квартира будет стоить от 500 тыс. евро и выше, а роскошные апартаменты — несколько миллионов.

Доступное жилье

Люди со средним достатком вполне могут позволить себе недвижимость в окрестностях столицы Каталонии. Например, квартира-студия там будет стоить 77−85 тыс. евро. Пригородные варианты квартир оцениваются от 150 тыс. евро, а виллы — от 250 тыс. евро.

Кроме района и стоимости квартиры следует обратить внимание на возможность оформления статуса ВНЖ при приобретении недвижимости.

Где приобретать жилье не рекомендуется

В Барселоне насчитывается 10 административных районов, каждый из которых имеет свои особенности. В плане приобретения недвижимости все они имеют хорошую репутацию, кроме района Старого Города (Ciutat Vella). Он включает 4 квартала, и его здания отличаются ветхой и неудобной планировкой, так что в некоторые спальни даже не влезает полностью кровать.

Однозначно специалисты не рекомендуют селиться в квартале Старого Города Раваль. Он представляет собой лабиринт, состоящий из относительно ветхого жилья и трущоб. Тут проживают местные бедняки и иностранцы, половину из которых составляют выходцы из Бангладеш, Филиппин и Пакистана. Эта часть города малопригодна для проживания, потому что имеет неблагоприятную криминогенную обстановку. Здесь самая большая концентрация городских полицейских.