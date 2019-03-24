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Жизнь

В камеры российских СИЗО проведут кабельное телевидение

ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО. Помимо заказа дополнительной еды и электронных писем у заключенных появится возможность подключать телеканалы кабельного телевидения, сообщает ТАСС.

Следственный изолятор, СИЗО.
Следственный изолятор, СИЗО.
УФСИН России по Алтайскому краю

«Так же, как и для обычных граждан, у лиц, содержащихся под стражей, появится возможность к общему пакету из 20 бесплатных телеканалов оформить подписку на платные телеканалы», — пояснил заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев. «Конечно же, с определенной цензурой», — добавил он.

У заключенных в камерах появится возможность заказать просмотр фильма и образовательных программ, изучать иностранные языки или смотреть спортивные телеканалы.

В нескольких корпусах СИЗО в Москве уже запустили пилотный проект предоставления такой услуги. Кроме того, там устанавливают терминалы, с помощью которых заключенные под стражу смогут заказывать прочие платные услуги, например, дополнительное питание или электронные письма (услуга «ФСИН-Письмо»).

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