В Камеруне выпал снег, который назвали «проклятьем», и град, пробивший крыши домов

В западном регионе Камеруна выпал снег, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на африканскую государственную телерадиовещательную компанию CRTV .

В населенных пунктах Бана и Баку зафиксировали выпадение града и снега.

Как заявил мэр Баны Жана-Батист Санга, погодное явление связано с изменением климата. Град пробил крыши домов, а из-за снега приостановили движение транспорта.



Непогода нанесла ущерб плантациям. Как сообщает Actu Cameroun, министр-делегат юстиции Жан де Дье Момо назвал снег «проклятьем», которое «разрушит сельское хозяйство».

Стоит отметить, что в сентябре в Камеруне наступает еще один сезон дождей — осадки приносят влажность до 90%. Сентябрь считается одним из самых дождливых месяцев в году.