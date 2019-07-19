В алтайском городе после ремонта снова «вспучило» центральный фонтан

19 июля в Камне-на-Оби после проведенного накануне ремонта снова вздулась пленка на центральном фонтане. Об этом пишут «Каменские известия».

17 июля жители города заметили, что на центральном фонтане отклеилась и вспучилась пленка, которой оклеена чаша. Комитет администрации по ЖКХ связался с подрядчиком, и рабочие 18 июля начали ремонт.

По данным издания, пленку клеили на обычный герметик на влажную поверхность.

Фонтан ремонтировали в 2018 году в рамках краевого проекта «Комфортная городская среда». Тогда чиновники сказали, что первый залив воды определенной температуры расправит пленку и она ляжет герметично. Цена контракта по ремонту фонтана составила более 2 млн рублей.