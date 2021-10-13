14 октября
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Жизнь

В Камне-на-Оби возмущены кассиром в городской бане, который «не всем выдает чеки»

Жительница Камня-на-Оби попросила разъяснить, по какой причине кассир в городской бане хамит и не выдает чеки, пишут «Каменские Известия».

Баня.
Баня.
CCO.

Женщина рассказала, что ее родители много лет ходят в городскую баню, но в последнее время ситуация в бане накалилась и требует внимания.

«Кассир постоянно хамит, не выдает чек за оплату услуги. В ответ на вопрос „где наш чек“ посылает: „Оплатили — идите мойтесь, не ваше дело“. В этой ситуации страдают многие люди. По какой причине кассир не всем выдает чеки?» — поинтересовалась жительница.

На вопрос ответил директор МУП «Горпарк» Алексей Шатулин. По его словам, информация не соответствует действительности.

«Чеки выдаются, как и положено. Камеры просматривал сам. Чаще всего хамят посетители. Что с этим делать, не знаем. Скорее всего, будем обращаться в полицию. Ситуация непростая. Мало того, что работаем в убыток, так еще и получаем массу негатива от скандальных посетителей», — отметил он.

Также Шатулин подчеркнул, что постоянные посетители всегда довольны и с удовольствием ходят в баню пообщаться, помыться и просто расслабиться.

Более того, городская баня — последняя оставшаяся, поэтому власти Камня-на-Оби стараются ее сохранить и сберечь.

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