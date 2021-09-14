В Камне-на-Оби за 6,6 млн рублей обновили Мемориал Славы

14 сентября в Камне-на-Оби после обновления открыли Мемориальный комплекс 30-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Он входит в список объектов культурного наследия регионального значения и нуждался в реконструкции.

Монумент построили в 1974 году по проекту советского скульптора, участника Великой Отечественной войны, новосибирца Михаила Меньшикова.

В 2021 году территорию памятника начали комплексно благоустраивать по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Стоимость реконструкции составила 6,6 млн рублей. На эти средства заасфальтировали дорожки, уложили плитку, установили скамейки и урны, а также смонтировали видеонаблюдение и освещение.

В торжественном открытии знакового места принял участие спикер краевого Заксобрания Александр Романенко.

«Когда люди сегодня будут приходить сюда, чтобы почтить память павших воинов, защищавших нашу землю, то они будут видеть, что память предков хранят не только в семьях, но и на уровне всего государства», — отметил он.

По проекту «Жилье и городская среда», на который в Алтайский край выделили 765 млн рублей, уже практически половина освоена, заметил Романенко. Закончены работы на 115 объектах из 200 запланированных.

Почти 70 общественно значимых мест в Алтайском крае и 137 дворов — это только небольшая часть того, что краевые власти сделают в 2021 году, добавил председатель АКЗС.

«Программа набирает обороты. Мы сегодня стоим на этапе формирования проекта бюджета на 2022 год. У правительства Алтайского края и Законодательного Собрания есть твердое намерение не только сохранить, но и найти возможности для увеличения финансирования данной программы», — прокомментировал Александр Романенко.

О правильности этого решения говорит активность самих жителей края. Например, территорию Мемориала Славы каменцы выбрали сами путем голосования.

В открытии также участвовал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Он подчеркнул безусловную значимость восстановления мемориалов, созданных в честь Победы.

«Время неумолимо. В стране осталось около 40 тысяч активных участников войны. Все они — люди, преклонного возраста, которые молодыми, теряя товарищей, получая ранения, добыли Великую Победу. Мы должны всегда об этом помнить», — считает Владимир Шаманов.

Он добавил, что восстановление памятных объектов идет по решению оргкомитета «Победа» в рамках федеральной программы.

Также Владимир Шаманов напомнил, что из Камня-на-Оби были призваны 16 Героев Советского Союза.

«Это еще раз подтверждает, что сибирская земля дает чудо-богатырей, которые не допустили фашистов в Москву, сломали им хребет в Сталинграде и окончательно уничтожили в Берлине. Поэтому наша святая обязанность — передать будущим поколениям эту память, чтобы она хранилась нашими внуками и правнуками до бесконечности», — заявил он.

При восстановлении Мемориала Славы в Камне-на-Оби были и сложности: подрядчик затянул сроки сдачи. Как отметил депутат АКЗС Алексей Найден, благодаря совместным усилиям сегодня памятник приобрел должный вид.