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Жизнь

В Карелии умер чиновник, которого обвиняли в желании «отстреливать недовольных граждан»

Глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Facebook сообщил о смерти главы администрации Олонецкого района Сергея Прокопьева, называвшего «бессовестной ложью» заметки про себя в местных СМИ.

Чиновник. Портфель
Чиновник. Портфель
unsplash.com

Согласно сообщению Парфенчикова, Прокопьев скоропостижно скончался 2 февраля.

«По моему глубокому убеждению, был одним из лучших руководителей муниципального уровня. Я всегда высоко ценил его высокий профессионализм, который сочетался с отзывчивостью и трудолюбием», — написал глава региона.

Он подчеркнул, что Прокопьев возглавлял администрацию района с 2013 года, а «до этого долгое время трудился в правоохранительных органах».

Как напоминает РИА «Новости», в начале ноября 2019 года Прокопьев назвал провокацией и клеветой сообщения СМИ, в которых утверждалось, что он «пристрелил бы» недовольных граждан.

История началась с того, что на местном портале «Черник» появилась якобы сказанная им фраза про жителей района, названных «социальными паразитами».

Издание со ссылкой на свои источники сообщило, что чиновник на заседании бурно отреагировал на недовольство людей, возмущенных плохими условиями.

Портал даже привел якобы цитату чиновника о том, что если «была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся».

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