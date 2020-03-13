«Пандемия паники» на фоне новостей про коронавирус происходит по соседству с Алтайским краем

Народу «запретили радоваться», а в магазинах «опустели полки». Жителей Казахстана обуяли панические настроения из-за новостей о пандемии коронавируса и, особенно, принимаемых мер внутри страны в целях недопущения распространения инфекции.

Любой ценой запастить едой

12 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал в своем Twitter, что перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. Эти слова послужили «спусковым механизмом».

В итоге люди начали штурмом брать магазины, рассказала altapress.ru читательница из города Семей (ранее Семипалатинск).

В сети распространяются фото и видео из супермаркетов, на которых видны пустые прилавки. Объясняют это тем, что казахстанцы в панике из-за коронавируса скупают все продукты, полагая, что еды всем не достанется.

Однако после продуктовые ритейлеры начали опровергать слухи о том, что пропитания реально не хватает уже сегодня.

«В одном случае была перефасовка товара на одной конкретной витрине, во втором видео снята одна баннета, открытая охлаждаемая витрина, которая временно вышла из строя, товар был сотрудниками магазина перенесен в другой холодильник», — разъяснили в сети супермаркетов Magnum.

Люди паникуют

Жителей республики заверяют, что в Казахстане не было случаев инфекции. Однако люди не верят, что коронавируса в стране нет и скептически относятся к отчетам Минздрава. В итоге власти вынуждены не только проводить брифинги, но и успокаивать народ при помощи местного телевидения.

Однако заверения, согласно которым Казахстан выглядит «островком безопасности» в то время, когда смертельная инфекция уже два месяца держит весь мир в напряжении, — провоцируют лишь усиление подозрений.

И это на фоне того, что в стране отменили все публичные мероприятия, от больших до маленьких. Даже «свернули» Международный женский день. В своем Twitter Токаев пожелал всем женщинам здоровья и счастья.

В средних образовательных учреждениях в целях профилактики объявлены каникулы. При этом на период каникул также приостановлена деятельность организаций специального и дополнительного образования. Колледжи и вузы переходят на дистанционное обучение.

«Детские сады работают в прежнем режиме, но мы рекомендуем родителям оставлять детей дома», — пишут местные СМИ со ссылкой на власти.

В соцсетях появляются сообщения о введении карантина и отмене работы на некоторых предприятиях. Однако эту информацию в Минздраве опровергают, объясняя тем, что в Казахстане не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом.

Также сообщается о временном изъятии некоторых отелей, общежитий и складов под нужды государства. В качестве подтверждения публикуют «соответствующие документы». Эту информацию также опровергли.

Накануне отменили военный парад в честь 75-летия Победы. Пресс-секретарь главы государства Берик Уали в своем Facebook сообщил, что решение принято «в рамках мер по недопущению распространения коронавируса».

Ввели запрет на посещение кинотеатров. По этому поводу 12 марта представители крупнейших киносетей и сервиса Ticketon обратились с заявлением к премьер-министру с просьбой отменить «наложенное вето».

В обращении утверждается, что запрет нанесет значительный ущерб малому и среднему бизнесу, представляющим отрасль в целом.

Отрезают этот опасный мир

Власти Казахстана принимают ряд защитных мер в отношении коронавируса COVID-19, поскольку обширная граница (более 1500 км) и тесные экономические связи с Китаем поставили республику в группу риска.

Во избежание распространения инфекции принимаются все меры как внутри государства, так и извне. Так, все прибывающие в Казахстан из стран, находящихся в списке риска, подлежат обязательной карантинизации.

Причем за нарушение 14-дневного карантина наказывают финансово: 13 255 тенге (2 452 рубля).

В Казахстане приезжающих из стран с коронавирусом делят на три категории:

первая — граждан , приехавших из Китая , Ирана , Италии и Южной Кореи , сразу помещают в карантин на 14 дней ( после окончания карантина и выписки они продолжают наблюдаться медиками по месту жительства);

приехавших из Китая Ирана Италии и Южной Кореи сразу помещают в карантин на 14 дней после окончания карантина и выписки они продолжают наблюдаться медиками по месту жительства); вторая — граждан , приехавших из стран , где более 10 зарегистрированных случаев заражения , помещают в карантин дома на 14 дней , а затем еще 10 дней производится ежедневный контроль по телефону;

приехавших из стран где более 10 зарегистрированных случаев заражения помещают в карантин дома на 14 дней а затем еще 10 дней производится ежедневный контроль по телефону; третья — граждан , приехавших из стран , где менее 10 случаев , будут дистанционно по телефону контролировать врачи по месту жительства в течение 24 дней.

Кроме того, приостановлены регулярные воздушное, автобусное и железнодорожное сообщения между Казахстаном и Китаем.

Также прекращена выдача виз китайским гражданам. Запрещен въезд гражданам Ирана. Сокращено количество рейсов в Азербайджан. Приняты и иные меры.