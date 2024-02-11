В Казахстане закрыли дороги из-за непогоды. Метель движется на Алтай

Мера касается 9 областей.

Для расчистки дорог от снега привлекли почти 200 единиц техники, указывает РБК. Накануне в 14 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за метели, гололеда, дождя со снегом и ветром с порывами до 22 м/с, передает 24.kz.

Между тем в Алтайском крае также действует штормовое предупреждение —11 февраля ожидается мокрый снег, местами снегопады. А также — гололедные явления, метели.

Усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с. Похолодание. На дорогах снежные заносы,.

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