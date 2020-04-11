В кенийском национальном парке сняли детеныша, которого родила зебра от осла

В мае 2019 года дикая зебра сбежала из парка и присоединилась к стаду рогатого скота, которое принадлежало местной жительнице.
Зебру поймали и привезли в национальный парк.
Однако в 2020 году сотрудники увидели животное уже вместе с маленьким жеребенком, у которого был необычный окрас — желтовато-коричневый, а на теле было совсем мало полосок.
The hybrids are also called Debras apart from a Zonkey.https://t.co/q4oPagXUF0— StoryPick (@StoryPicker) April 9, 2020
Работники парка определили — детеныш мог появиться на свет после встречи зебры и осла, произошедшей еще до ее переезда, пишет «Росбалт». Эксперты уверены — зеброид сможет вести нормальную жизнь, хотя не будет способен к размножению.