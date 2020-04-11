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Жизнь

В кенийском национальном парке сняли детеныша, которого родила зебра от осла

В Кении в национальном парке Чулу появился зеброид. Это гибрид зебры и осла, сообщает NDTV.

Лошадь "улыбается".
Лошадь "улыбается".
altzapoved.ru

В мае 2019 года дикая зебра сбежала из парка и присоединилась к стаду рогатого скота, которое принадлежало местной жительнице.

Зебру поймали и привезли в национальный парк.

Однако в 2020 году сотрудники увидели животное уже вместе с маленьким жеребенком, у которого был необычный окрас — желтовато-коричневый, а на теле было совсем мало полосок.

Работники парка определили — детеныш мог появиться на свет после встречи зебры и осла, произошедшей еще до ее переезда, пишет «Росбалт». Эксперты уверены — зеброид сможет вести нормальную жизнь, хотя не будет способен к размножению.

Осел.
Осел.
СС0
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