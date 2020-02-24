В Китае разработали вакцину против коронавируса

Ученые уже создали вакцину, активирующую иммунитет к коронавирусу, но она еще требует доработок. сказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
«Но это предварительные результаты, нужно еще время для дальнейших экспериментов и доработки», — отметил он.
В большинстве провинций и городов уже 18 дней подряд наблюдается снижение случаев заражения.
Чжан Ханьхуэй также отметил, что Пекин благодарен Москве за поддержку и готов вместе бороться с вирусом.
По состоянию на 24 февраля, жертвами заболевания стали 2592 человека.