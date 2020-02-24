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Жизнь

В Китае разработали вакцину против коронавируса

Посол Китая в России заявил о разработанной вакцине от коронавируса, сообщает РИА Новости. Китайские власти уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
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Ученые уже создали вакцину, активирующую иммунитет к коронавирусу, но она еще требует доработок. сказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Но это предварительные результаты, нужно еще время для дальнейших экспериментов и доработки», — отметил он.

В большинстве провинций и городов уже 18 дней подряд наблюдается снижение случаев заражения.

Чжан Ханьхуэй также отметил, что Пекин благодарен Москве за поддержку и готов вместе бороться с вирусом.

По состоянию на 24 февраля, жертвами заболевания стали 2592 человека.

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