В Китае усомнились в «боевом духе» Россиян из-за массового ношения подштанников

На распродаже 11.11 россияне купили на торговой интернет-площадке «Алиэкспресс» более 17 тысяч подштанников, завоевав благодаря этому титул «кальсонных шопоголиков», и шокировав китайцев. Дело в том, что в Китае подштанники воспринимают как проявление слабости, и статистика продаж «полностью рушит все сложившиеся представления русских, как о «боевом народе». О том, почему россияне ходят зимой в двух штанах, рассуждает пишет журналист китайского издания Sohu (перевод опубликован ИноСМИ ).

В статье журналист пишет, что в Китае молодые люди не носят подштанники, они считают этот атрибут одежды старомодным и показывающим слабость духа.

В представительстве «Алиэкспресса» уточнили, что русские не просто любят ходить в двух штанах, но и ценят подштанники с дополнительным утеплением. При этом возраст 70% покупателей не превышает 44 лет. «И стоит ли нам после такой статистики продолжать называть русских «боевым народом»?", — задается вопросом журналист.

Сотрудник «Алиэкспресс» сообщил, что россияне уже давно начали покупать подштанники через приложение. Возможно из-за того, что эта зима особенно холодная люди перешли от стандартных моделей к утепленным и с нашитыми наколенниками. Особенно любят эту одежду мужчины.

Автор материала спросил у некого разработчика из России Вячеслава С. «носят ли русские подштанники». Мужчина отметил:

«Если на улице от —10℃ до —20℃, то не надеваем, если холоднее — тогда да. Все мы люди, все боимся холода!»

Уроженка России, живущая в Шанхае, отметила, что зимы в России не так сурово ощущаются, как в Китае. И именно в Поднебесной она начала носить подштанники.

По словам девушки, —10℃ в России ощущается как —5℃ в Шанхае или Ханчжоу. Девушка также заметила, что «молодежь в России не носит подштанники по той же причине, что и китайская — не хочет выглядеть глупо, но когда температура опускается ниже —15 ℃, любой представитель «боевого народа» перестает думать о мнении окружающих и надевает подштанники».

Страна расточителей

Ранее финский журналист Юсси Конттинен выразил мнение, что россияне расточительно используют энергию и игнорируют проблемы глобального потепления.

«Граждане нефтяной державы привыкли тратить энергию, отапливая свои квартиры даже без надобности и разъезжая на огромных прожорливых джипах», — заявил Конттинен.

Журналист рассказал, что обсуждал погоду с пожилым мужчиной в Якутии, и тот, по его словам, был расстроен из-за стоявшего на улице 30-градусного мороза. Он говорил, что «раньше в это время было минус 40».