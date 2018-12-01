Финский журналист заявил, что россияне «топят квартиры без надобности» и разъезжают на джипах

Финский журналист Юсси Конттинен считает, что россияне расточительно используют энергию и игнорируют проблемы глобального потепления, пишет РИА «Новости» со ссылкой на статью в газете Helsingin Sanomat.

«Граждане нефтяной державы привыкли тратить энергию, отапливая свои квартиры даже без надобности и разъезжая на огромных прожорливых джипах», — заявил Конттинен.

Журналист рассказал, что обсуждал погоду с пожилым мужчиной в Якутии, и тот, по его словам, был расстроен из-за стоявшего на улице 30-градусного мороза. Он говорил, что «раньше в это время было минус 40».

Даже в Сибири каждый взрослый человек может рассказать об изменениях в погоде за время его жизни, однако почти никто не связывает эти перемены с глобальным потеплением, — отмечает журналист.

По его мнению, в России климатические изменения обсуждают «довольно странным образом»: тему не замечают в СМИ, школах, политике и даже в научных сообществах. И президент Владимир Путин «делает противоречивые заявления о климатических изменениях», — считает Конттинен.