В КНДР появились свои блогеры, восхваляющие Ким Чен Ына

В Северной Корее появились блогеры, которые рассказывают о жизни в республике, восхваляют Ким Чен Ына и выкладывают ролики на YouTube. Эксперты предполагают, что такую идею им подало само правительство.

Что в этом удивительного?

Появление блогеров из Северной Кореи удивило многих. Ведь в КНДР YouTube заблокирован, а доступ к интернету и вовсе для многих запрещен.

Те, кто все же хочет заниматься блогингом, пользуются внутренней сетью и выкладывают видео через аккаунты, управляемые северокорейской медиакомпанией Sogwang.

Поэтому международные наблюдатели и аналитический проект NK News сошлись во мнении, что за деятельностью новых блогеров скорее всего стоит правительство Северной Кореи. Красивые позитивные ролики им потребовались для пропаганды за пределами страны.

О чем рассказывают северокорейские блогеры?

Западные СМИ обратили внимание на два канала: 11-летней Сонг, А (также Салли Паркс) и молодой блогерши Ю Ми (или Оливии Наташи).

Оба каналы появились почти в одно и то же время: у Сонг, А — 9 месяцев назад, а у Ю Ми — 6 месяцев. У обеих блогерш короткие ролики от 1,5 до 5 минут.

Девушки рассказывают о своих буднях: гуляют по Пхеньяну, пьют кофе и едят снеки, ходят в школу и на занятия спортом. Не забывают они благодарить за такие возможности их президента Ким Чен Ына.

Свой рассказ девушки ведут на хорошем английском. У них довольно много подписчиков: у Сонг, А — 23 тыс., у Ю Ми — 11,3 тыс.

Однако у международных наблюдателей вызывает сомнения эта красивая, почти идеальная картинка жизни. Они считают, что девушкам прописали готовый сценарий действий, а сами блогерши принадлежат к высшему кругу общества.

Так журналисты выяснили, что родители Сонг, А находятся в элитных кругах Пхеньяна.

Есть те , которые показывают реальную жизнь в КНДР?

Противоположное мнение сложилось у блогерши Ун А. Она одна из первых создала канал Echo of Truth на YouTube и рассказывала о жизни в Северной Корее, «какая она есть на самом деле».

В 2020 году ее канал заблокировали. Теперь ее редкие ролики можно увидеть на канале Workers of the World.