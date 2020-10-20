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20 октября
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Жизнь

В Коми дети сожгли траурный венок на Вечном огне

В городе Печора вандалы сожгли траурный венок на Вечном огне мемориала «Никто не забыт». Ими оказались подростки 11 и 12 лет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на СУСК по региону.

Вечный огонь.
Вечный огонь.
pixabay.com.

В следственном комитете пояснили, что информация о сожжении венка появилась в СМИ. После чего была проведена проверка.

В республиканском следственном управлении отметили — подростки учатся в специализированной коррекционной школе-интернате и состоят на учете в органах профилактики, в том числе и в отделе полиции по делам несовершеннолетних «в связи с неоднократным противоправным поведением». Семьи детей считаются неблагополучными.

«В связи с недостижением несовершеннолетними возраста привлечения к уголовной ответственности, собранные в ходе проверки материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего принятия мер», — информирует СУСК.

Следственное ведомство намерено также дать правовую оценку работе сотрудников органов профилактики в части принятых ими мер в отношении подростков и их родителей.

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