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Жизнь

В Комсомольске-на-Амуре девушка прикурила сигарету от Вечного огня

В Комсомольске-на-Амуре следователи проверяют информацию, появившуюся в соцсетях. Об этом, со ссылкой на следком по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области сообщает информагентство AmurMedia.

Вечный огонь. 9 мая. День Победы.
Вечный огонь. 9 мая. День Победы.
СС0

В социальных сетях появился ролик, где 18-летняя девушка прикуривает сигарету от Вечного огня мемориального комплекса «Землякам — комсомольчанам, павшим в боях за Родину в суровые годы Великой Отечественной войны».

«Горожане называют поступок ужасным, полиция собралась провести с девушкой беседу. А вот в колледже информационных технологий и сервиса, где учится курильщица, молчат», — говорится в сообщении Telegram-канала Amur Mash.

Курение запрещено.
Курение запрещено.
CC0

По факту случившегося сотрудниками Следственного комитета по региону проводят проверку. В ее рамках будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям девушки на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ (вандализм).

К слову, МК отмечает, что после публикации курильщица сама пришла в полицию. Издание цитирует слова девушки, о том, что она якобы «разрулила ситуацию».

Ролик в интернете был размещен в промежутке с 12 по 14 мая.

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