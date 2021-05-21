В Комсомольске-на-Амуре девушка прикурила сигарету от Вечного огня

В Комсомольске-на-Амуре следователи проверяют информацию, появившуюся в соцсетях. Об этом, со ссылкой на следком по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области сообщает информагентство AmurMedia .

В социальных сетях появился ролик, где 18-летняя девушка прикуривает сигарету от Вечного огня мемориального комплекса «Землякам — комсомольчанам, павшим в боях за Родину в суровые годы Великой Отечественной войны».

«Горожане называют поступок ужасным, полиция собралась провести с девушкой беседу. А вот в колледже информационных технологий и сервиса, где учится курильщица, молчат», — говорится в сообщении Telegram-канала Amur Mash.

Курение запрещено. CC0

По факту случившегося сотрудниками Следственного комитета по региону проводят проверку. В ее рамках будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям девушки на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ (вандализм).

К слову, МК отмечает, что после публикации курильщица сама пришла в полицию. Издание цитирует слова девушки, о том, что она якобы «разрулила ситуацию».

Ролик в интернете был размещен в промежутке с 12 по 14 мая.