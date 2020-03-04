В Конституцию могут внести конфискацию имущества коррупционеров

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выдвинул предложение о закреплении в Конституции конфискации имущества как меры уголовного наказания, сообщают РИА «Новости».

Бастрыкин выступил на итоговой коллегии ведомства и отметил, что СК считает подобные санкции эффективным средством по сдерживанию коррупции.

«Это предложение могло бы быть закреплено в Конституции, поправки к которой активно обсуждаются в обществе», — сказал он.

Также Александр Бастрыкин рассказал, что за прошедший год следователи направили в суды более восьми тысяч дел о коррупционных преступлениях. За их совершение к уголовной ответственности привлекли 479 лиц, обладающих особым правовым статусом.

Ранее Владимир Путин отметил, что поправки в Конституцию будут приняты только в том случае, если результаты общероссийского голосования будут положительными. День голосования назначен на 22 апреля.