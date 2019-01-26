В космосе зафиксированы массовые маневры американских спутников-шпионов

Интенсивные перемещения на геостационарной орбите американских военных спутников GSSAP зафиксировали российские средства слежения. По данным Астрокосмического научного центра (АНЦ), на которые ссылается РИА Новости, перемещающиеся космические аппараты США делают это для того, чтобы проинспектировать другие военные спутники.

В 2014—2016 годах на орбиту были запущены четыре американских спутника по программе геостационарной космической ситуационной осведомленности (GSSAP), предназначенные для контроля космического пространства в интересах ВВС США. По официальной информации, они летают ниже и выше геостационарной орбиты (круговая орбита высотой 35786 километров) и с использованием оптико-электронной аппаратуры снимают другие спутники и объекты.

Как следует из материалов АНЦ, российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) обнаружила множество маневров у всех четырех спутников GSSAP.

В частности, аппарат GSSAP, запущенный в 2014 году, совершил до 2018 года более 400 маневров. Этот спутник, говорится в документе, сближался для осмотра с американским военным связным космическим аппаратом MUOS-5, у которого сломался основной двигатель, из-за чего тот добирался до геостационарной орбиты с использованием резервных двигателей.

Другой аппарат GSSAP, также выведенный на орбиту в 2014 году, совершил инспекционное сближение с американским военным спутником WGS-4, отмечается в документе.

Летом 2018 года помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Илем Поблет обвинила Россию в испытаниях маневрирующих спутников. Она назвала поведение запущенного Россией в октябре 2017 года спутника-инспектора «ненормальным» для этой категории аппаратов, предположив, что это мог быть противоспутниковый аппарат.