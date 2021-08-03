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Жизнь

В ковидные госпитали Алтайского края завезли прон-подушки

Ковидные госпитали Алтайского края получают первые партии прон-подушек. Это подушки для поддержки рук и ног при проведении процедуры насыщения организма пациента кислородом, рассказали в краевом правительстве.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

Министерство здравоохранения края нашло местного изготовителя таких подушек. Компания «Научно-техническое объединение Лазер» разработала пробные варианты комплектов, которые уже протестировали в госпиталях.

В «красные зоны» пока поступит тысяча комплектов. Стоимость одного (две подушки) — 1 400 рублей.

Всего медучреждениям региона требуется свыше 4 тыс. комплектов.

Благотворительную помощь медорганизациям с первой партией оказали Федерация бокса и Федерация дзюдо Алтайского края.

В ковидных реанимациях края, по последним данным, находятся 814 пациентов, 247 из них подключены к ИВЛ.

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