В ковидные госпитали Алтайского края завезли прон-подушки

Министерство здравоохранения края нашло местного изготовителя таких подушек. Компания «Научно-техническое объединение Лазер» разработала пробные варианты комплектов, которые уже протестировали в госпиталях.
В «красные зоны» пока поступит тысяча комплектов. Стоимость одного (две подушки) — 1 400 рублей.
Всего медучреждениям региона требуется свыше 4 тыс. комплектов.
Благотворительную помощь медорганизациям с первой партией оказали Федерация бокса и Федерация дзюдо Алтайского края.
В ковидных реанимациях края, по последним данным, находятся 814 пациентов, 247 из них подключены к ИВЛ.