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В ковидные госпитали на Алтае приглашают всех желающих поработать за «путинские доплаты»

В Алтайском крае набирают сотрудников для работы в инфекционных госпиталях, оказывающих медпомощь больным коронавирусной инфекцией, сообщает официальный сайт региона.

Зарплата врача.
Зарплата врача.
medrussia.org.

«Медицинские работники, участвующие в оказании специализированной медпомощи больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19, живут изолированно в обсерваторе. Их проживание, и питание обеспечивает работодатель», — отмечают в сообщении.

Также подчеркнули, что госпитали обеспечены средствами индивидуальной защиты — запас постоянно пополняют за счет благотворителей и средств федерального бюджета и медорганизаций.

Что касается зарплаты: сотрудники, оказывающие «специализированную медпомощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в стационарных условиях», получат стимулирующие выплаты.

«Врачи — 80 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал — 50 тысяч, младший медицинский персонал — 25 тысяч рублей в месяц», — назвали конкретные суммы.

Самоизоляция. Коронавирус.
Самоизоляция. Коронавирус.
CC0

В случае причинения вреда здоровью единовременная страховая выплата составит 68 811 рублей.

«В случае причинения вреда здоровью в связи с развитием полученных при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных подтвержденной лабораторными методами исследования новой коронавирусной инфекцией <…> и повлекших за собой временную нетрудоспособность», — уточнили в региональном минздраве условия для выплаты.

Уточнить информацию можно у специалиста краевого минздрава по телефону (3852) 62−30−81, а также по электронной почте kvv@zdravalt.ru.

Ранее алтайский профессор Валерий Елыкомов рассказал altapress.ru об иммунитете против COVID-19, вакцине и протоколах лечения. Советуем прочитать, если интересно, почему нет никакой катастрофы.

На работу приглашают в 14 учреждений — краевой госпиталь для ветеранов войн, барнаульские горбольницы № 4, 5 и 12, горбольницы в Новоалтайске (имени Л.Я. Литвиненко), Бийске (№ 2) и Рубцовске (№ 3), а также ЦРБ в Змеиногорске и Алейском, Каменском, Михайловском, Рубцовском, Славгородском и Тальменском районах.

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