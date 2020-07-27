В ковидные госпитали на Алтае приглашают всех желающих поработать за «путинские доплаты»

В Алтайском крае набирают сотрудников для работы в инфекционных госпиталях, оказывающих медпомощь больным коронавирусной инфекцией, сообщает официальный сайт региона.

«Медицинские работники, участвующие в оказании специализированной медпомощи больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19, живут изолированно в обсерваторе. Их проживание, и питание обеспечивает работодатель», — отмечают в сообщении.

Также подчеркнули, что госпитали обеспечены средствами индивидуальной защиты — запас постоянно пополняют за счет благотворителей и средств федерального бюджета и медорганизаций.

Что касается зарплаты: сотрудники, оказывающие «специализированную медпомощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в стационарных условиях», получат стимулирующие выплаты.

«Врачи — 80 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал — 50 тысяч, младший медицинский персонал — 25 тысяч рублей в месяц», — назвали конкретные суммы.

Самоизоляция. Коронавирус. CC0

В случае причинения вреда здоровью единовременная страховая выплата составит 68 811 рублей.

«В случае причинения вреда здоровью в связи с развитием полученных при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных подтвержденной лабораторными методами исследования новой коронавирусной инфекцией <…> и повлекших за собой временную нетрудоспособность», — уточнили в региональном минздраве условия для выплаты.

Уточнить информацию можно у специалиста краевого минздрава по телефону (3852) 62−30−81, а также по электронной почте kvv@zdravalt.ru.

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