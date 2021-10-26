В ковидных госпиталях Алтайского края ежедневное потребление кислорода выросло до 45 тонн

В минздраве отметили, что летом в медучреждениях при большем количестве пациентов потреблялось кислорода меньше почти на 10 тонн, чем сейчас.
«Это связано с тем, что сейчас заболевание протекает гораздо агрессивнее и пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, стало больше», — пояснили в ведомстве.
В регион ежедневно осуществляют поставки кислорода из Омской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей. Мобилизованы собственные мощности в регионе — предприятия «Алтайстройдеталь» и «Алтайский Химпром».
Поставлена задача перед всеми руководителями медорганизаций ежедневно отслеживать расход кислорода в госпиталях и формировать соответствующие заявки.
«Только слаженные, четкие действия всех ведомств, задействованных в процессе, сегодня позволяют бесперебойно обеспечивать ковидные госпитали региона необходимым количеством кислорода и контролировать непростую ситуацию, которая характерна не только для Алтайского края», — подчеркнули в министерстве.
В минздраве отметили, что если не влиять на первопричину, если жители края не начнут вакцинироваться и носить маски, то вся система здравоохранения будет колоссально перегружена, и тем менее эффективной она станет.