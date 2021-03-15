В ковидных госпиталях Алтайского края за день умерло 12 человек

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 115 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 62 пациента, умерло 12 человек, сообщили 15 марта в оперштабе.

325 человек с подтвержденным ковидом находятся в тяжелом состоянии, 105 из них на ИВЛ.

Всего в больницах с коронавирусом 1 391 пациент и 485 человек с вирусной пневмонией. В резерве находится 490 свободных коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 45 397 человек. Выздоровели всего 40 499 пациентов. Умерло 2 512 человек, все взрослые.

Новые случаи