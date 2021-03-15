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Жизнь

В ковидных госпиталях Алтайского края за день умерло 12 человек

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 115 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 62 пациента, умерло 12 человек, сообщили 15 марта в оперштабе.

Медицина, больница.
Медицина, больница.
СС0

325 человек с подтвержденным ковидом находятся в тяжелом состоянии, 105 из них на ИВЛ.

Всего в больницах с коронавирусом 1 391 пациент и 485 человек с вирусной пневмонией. В резерве находится 490 свободных коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 45 397 человек. Выздоровели всего 40 499 пациентов. Умерло 2 512 человек, все взрослые.

Новые случаи

  • Барнаул — 31,
  • Камень-на-Оби — 9,
  • Рубцовск — 8,
  • Бийск — 7,
  • Поспелихинский, Родинский районы — по 5 заболевших,
  • Славгород, Кулундинский район — 4,
  • Алейск, Заринск, Новоалтайск, Бийский, Быстроистокский, Крутихинский, Михайловский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Романовский, Солтонский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
  • Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Ельцовский, Заринский, Зональный, Калманский, Красногорский, Мамонтовский, Рубцовский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
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