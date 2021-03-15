В ковидных госпиталях Алтайского края за день умерло 12 человек

325 человек с подтвержденным ковидом находятся в тяжелом состоянии, 105 из них на ИВЛ.
Всего в больницах с коронавирусом 1 391 пациент и 485 человек с вирусной пневмонией. В резерве находится 490 свободных коечных мест.
Общее число заболевших с начала пандемии составило 45 397 человек. Выздоровели всего 40 499 пациентов. Умерло 2 512 человек, все взрослые.
Новые случаи
- Барнаул — 31,
- Камень-на-Оби — 9,
- Рубцовск — 8,
- Бийск — 7,
- Поспелихинский, Родинский районы — по 5 заболевших,
- Славгород, Кулундинский район — 4,
- Алейск, Заринск, Новоалтайск, Бийский, Быстроистокский, Крутихинский, Михайловский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Романовский, Солтонский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
- Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Ельцовский, Заринский, Зональный, Калманский, Красногорский, Мамонтовский, Рубцовский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.