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Жизнь

В ковидных реанимациях Алтайского края за день подскочило число тяжелобольных

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 83 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 76 пациентов, умерло 8 человек, сообщили 22 апреля в оперштабе.

Коронавирус.
Коронавирус.
zdravalt.ru

В тяжелом состоянии 193 человека (днем ранее было 184), 87 из них на ИВЛ (+3 за сутки).

Всего в больницах от коронавируса лечатся 874 человека и 332 от вирусной пневмонии.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 49 025 человек, закрыто 43 962 больничных, умерло 2 906 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 27, Бийск — 12,
  • Рубцовск, Бийский, Поспелихинский районы — по 4 заболевших,
  • Заринск, Яровое, Локтевский район, Третьяковский районы — по 3 заболевших,
  • Крутихинский, Советский, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Новичихинский, Суетский, Троицкий, Хабарский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
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