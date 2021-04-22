В ковидных реанимациях Алтайского края за день подскочило число тяжелобольных

В тяжелом состоянии 193 человека (днем ранее было 184), 87 из них на ИВЛ (+3 за сутки).
Всего в больницах от коронавируса лечатся 874 человека и 332 от вирусной пневмонии.
Общее число заболевших с начала пандемии достигло 49 025 человек, закрыто 43 962 больничных, умерло 2 906 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 27, Бийск — 12,
- Рубцовск, Бийский, Поспелихинский районы — по 4 заболевших,
- Заринск, Яровое, Локтевский район, Третьяковский районы — по 3 заболевших,
- Крутихинский, Советский, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Новичихинский, Суетский, Троицкий, Хабарский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.