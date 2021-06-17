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Жизнь

В ковидном госпитале на Сахалине пациенты избили недовольную пациентку

Пожилая жительница Сахалина попала в Долинскую ЦРБ после того, как у нее вывили коронавирусную инфекцию. Увидев не подходящие, по ее мнению, условиями пребывания, женщина попыталась заснять происходящее на камеру мобильного телефона. За что и поплатилась. На нее напали другие пациенты. Об этом, со ссылкой на рассказ дочери пострадавшей, сообщил портал astv.ru.

Кулак, удар.
Кулак, удар.
СС0

«Питание каждый день одно и то же. Минимальные порции, капуста тушеная три раза в день. Нет лампы дезинфицирующей. Элементарно для больных нет воды питьевой, нет воды горячей, вскипятить чай, — рассказала дочь женщины, проходящей лечение в Долинской ЦРБ.

Для того, чтобы не быть голословной, пожилая женщина сняла условия пребывания Долинском госпитале на камеру мобильного телефона. На видео попали в том числе протекающий бачок унитаза в единственном на все отделение маленьком туалете.

Видеосъемка довела сахалинку до беды. Когда она начала снимать коридор больницы, к ней подошли другие пациенты и принялись хамить и распускать руки. Удивительно, но разнимать женщин медперсонал не спешил. По словам пострадавшей, девушки в спецодежде просто стояли и смеялись.

Капельница. Лечение.
Капельница. Лечение.
pixabay.com.

Узнав о случившемся, дочь пострадавшей женщины сообщила об инциденте в прокуратуру Сахалинской области.

Издание отмечает, что в прошлом году пациенты не раз жаловались на состояние ковидного госпиталя в Долинске. Основные претензии: плохое питание, состояние палат, плесень в помещениях. Тогда минздрав пообещал сделать условия пребывания людей более комфортными.

Что касается последнего инцидента, то на данный момент ситуация находится под контролем руководства Долинской ЦРБ.

Пожилая сахалинка продолжает получать необходимое лечение.

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