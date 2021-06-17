В ковидном госпитале на Сахалине пациенты избили недовольную пациентку

«Питание каждый день одно и то же. Минимальные порции, капуста тушеная три раза в день. Нет лампы дезинфицирующей. Элементарно для больных нет воды питьевой, нет воды горячей, вскипятить чай, — рассказала дочь женщины, проходящей лечение в Долинской ЦРБ.
Для того, чтобы не быть голословной, пожилая женщина сняла условия пребывания Долинском госпитале на камеру мобильного телефона. На видео попали в том числе протекающий бачок унитаза в единственном на все отделение маленьком туалете.
Видеосъемка довела сахалинку до беды. Когда она начала снимать коридор больницы, к ней подошли другие пациенты и принялись хамить и распускать руки. Удивительно, но разнимать женщин медперсонал не спешил. По словам пострадавшей, девушки в спецодежде просто стояли и смеялись.
Узнав о случившемся, дочь пострадавшей женщины сообщила об инциденте в прокуратуру Сахалинской области.
Издание отмечает, что в прошлом году пациенты не раз жаловались на состояние ковидного госпиталя в Долинске. Основные претензии: плохое питание, состояние палат, плесень в помещениях. Тогда минздрав пообещал сделать условия пребывания людей более комфортными.
Что касается последнего инцидента, то на данный момент ситуация находится под контролем руководства Долинской ЦРБ.
Пожилая сахалинка продолжает получать необходимое лечение.