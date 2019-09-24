В Барнауле создают первый пункт бесплатного проката средств реабилитации

Пункт проката технических средств реабилитации откроют в Барнауле в ближайшее время. Здесь можно взять ходунки, костыли и коляски, если это нужно срочно. Инициатором проекта стала региональная группа фонда « Старость в радость » при поддержке органов соцзащиты.

От костылей до матрасов

В Барнауле больше 20 компаний занимаются прокатом медицинского оборудования. Отличие открывающегося пункта в том, что все средства реабилитации можно будет взять бесплатно.

По словам руководителя региональных программ фонда «Старость в радость» Надежды Постниковой, проблема быстрого приобретения средств назрела давно. Чаще всего семья вовсе не готова к неожиданной болезни. «Хорошо, если какие-то деньги отложены на черный день. Но уровень дохода в Алтайском крае чаще не позволяет копить», — говорит Постникова.

Фонд, специализирующийся на помощи пожилым людям, и раньше предоставлял средства реабилитации «по запросам», но у него нет ресурсов постоянно бесплатно раздавать костыли и коляски. К тому же, иногда они нужны не на долгое время.

Пункт откроется на пр. Красноармейском, 46. В арсенале — больше 60 средств реабилитации. Оборудование предназначено для взрослых. Его можно будет взять на срок до 6 месяцев. Средства реабилитации унифицированы, их специально подбирали так, чтобы они подходили практически всем: санитарные стулья, ходунки, костыли и трости, инвалидные коляски, медицинские кровати и противопролежневые матрасы.

Старость. Пенсия. Пожилой человек. Открытые источники в Интернете

Черный день

До момента, пока человек встанет на учет и его включат в индивидуальную программу реабилитации Фонда социального страхования, проходит в среднем четыре месяца. Еще какое-то время пройдет прежде, чем средства закупят и предоставят. Семья таким образом в самый непростой момент остается один на один с проблемой.

Надежда Постникова,

руководитель региональных программ фонда «Старость в радость»:

Расскажу, что чувствуют в семье, где кто-то потерял здоровье. Они ненавидят себя за то, что не могут обеспечить уход за мамой, например; маму за то, что она себя не уберегла; всех вокруг, потому что они не могут помочь; государство за то, что затягивают процесс предоставления поддержки (хотя фактически раньше это и невозможно). И это полная безнадега.

Задача фонда и пункта проката — выдать средства реабилитации сразу после обращения.

Волонтеры фонда «Старость в радость» в домах для престарелых в Алтайском крае. vk.com/svr_alt.

Сколько стоит уход

В договоре аренды будет прописана финансовая ответственность арендатора: некоторые средства стоит несколько десятков тысяч рублей.

Надежда Постникова говорит, что даже если брать средства в аренду в частных компаниях, финансовые затраты будут велики. Не говоря о том, чтобы купить все, что нужно для реабилитации.

Надежда Постникова,

руководитель региональных программ фонда «Старость в радость»:

Давайте проведем подсчеты. Медицинская кровать — это в среднем 30 тыс. рублей. Средства ухода — 3 тыс. в месяц, подгузники — 5 тыс. Еще нужно, например, санитарное кресло и другое оборудование. Плюс медсестра или сиделка — примерно тысяча рублей в сутки. Получается, что уход за больным выльется в 50 тыс. в месяц, а то и больше.

Автобус , место для инвалидов. Михаил Хаустов

История одной кровати

Бесплатный пункт проката начался с истории одной семьи. В прошлом году в фонд пришла жительница Барнаула Евгения, ее отчима выписали из больницы «умирать» после инсульта. Виктор Михайлович попал под опеку региональной группы фонда «Старость в радость»,

Удалось собрать деньги на специализированную кровать, а студент медколледжа и волонтер фонда Слава Ощепков поставил Виктора Михайловича на ноги. Так, что через четыре месяца он поехал копать картошку и даже вспомнил пин-код от карты.

Надежда Постникова,

руководитель региональных программ фонда «Старость в радость»:

При инсульте если в первый год не начнется грамотная реабилитация, то уже поздно будет. Нам удалось продлить одну жизнь. Виктор Михайлович потом умер от повторного инсульта, слишком обширного. Женя стала волонтером фонда и привезла нашу кровать обратно, сказала, что будет рада, если она поможет еще кому-то.

Волонтеры фонда «Старость в радость» в домах для престарелых в Алтайском крае. vk.com/svr_alt.

Трудные сборы

Для того, чтобы открыть пункт бесплатного проката фонд «Старость в радость» собрал 258 тыс. рублей пожертвований. По словам Надежды Постниковой, такие благотворительные сборы идут тяжело, потому что люди не понимают, на что отдают деньги.

«Проще помочь конкретной бабе Маше с печальным лицом на фото. Никто не понимает, что здесь речь идет о десятках и сотнях таких же, как баба Маша», — говорит Постникова.

И все же сбор денег удалось завершить в рекордные сроки. Плюсом собрали больше чем на 100 тыс. «натуры»: совершенно незнакомые люди, узнав о пункте проката, несли уже ненужные средства реабилитации в дар. Многое сразу раздавали, но кое-что накопилось.

«Этим пунктом проката мы не закроем и десятую часть потребностей, но с чего-то надо начинать», — говорит Надежда Постникова.