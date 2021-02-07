В крае ждут большую партию вакцины от коронавируса

Как сообщили в региональном штабе, в Алтайском крае за прошедшие сутки было зарегистрировано еще 177 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 140 пациентов, умерли от COVID 14 человек.
В то же время первичную вакцинацию прошли уже 17,5 тыс человек, вторую прививку «Спутник V» поставили около 2,5 тыс. человек.
Общее число заболевших коронавирусом в крае за все время наблюдений составляет 40 261 человек. Скончались от COVID-19 на данный момент 1276 пациентов, из них 345 — в тяжелом состоянии, а 96 — подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.