В крае ждут большую партию вакцины от коронавируса

Около 86 тыс. доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» должны поступить в Алтайский край до 1 марта, по данным правительства Алтайского края. Пока же темпы вакцинации населения не впечатляют — по 300−400 человек в день. А распространение инфекции в регионе пока превышает данные о случаях выздоровления.