В краевом правительстве прокомментировали смерть стройотрядовца в Змеиногорске

Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова считает, что трагический случай со студентом стройотряда в Змеиногорске произошел в большей степени из-за того, что работодатель не обеспечил необходимые условия труда, а также размещение студентов в обсервации. Комментарий altapress.ru получил вечером 15 июля.

Напомним, 8 июля студент стройотряда «Магистраль» скончался в Барнауле после нескольких дней работы в Змеиногорске. Врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию. По данному факту Следственный комитет Алтайского края в настоящее время проводит проверку.

Более 130 студентов приехали на сбор ягод и проживали в общежитии — по данным altapress.ru, совершенно не приспособленном для этого помещении.

В один из дней 18-летнему парню стало плохо, однако есть версия, что он несколько дней не обращался за медпомощью. А когда его состояние резко ухудшилось, было принято решение везти студента в Барнаул. Но спасти молодого человека врачи не успели.

Екатерина Четошникова пояснила, что трудовая деятельность студенческих отрядов в этом году проходит в соответствии с рекомендациями управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Официального запрета на выезд стройотряда не было.

Организацию всех бытовых условий и безопасности пребывания работников на объекте, условий проживания и питания, а также соблюдение рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора о профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) несет работодатель, пояснили в правительстве.

Тем не менее, перед выездом в Змеиногорск каждый студент прошел инструктаж.

Екатерина Четошникова,

начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края:

Мы выражаем глубокие соболезнования маме и родственникам молодого человека. Когда стало известно о несчастье, работодатель не смог обеспечить размещение студентов в обсервации Змеиногорска. Необходимо было действовать очень оперативно, поэтому по согласованию с Роспотребнадзором управление предприняло все меры, чтобы вывезти ребят из Змеиногорска. Директору краевого штаба стройотрядов Дмитрию Лынову было поручено лично вывезти студентов. Были организованы и направлены автобусы, которые под контролем медиков и Роспотребнадзора в ночь увезли ребят в Барнаул. Студенты из Бийска были доставлены в обсерватор Бийска. Управлением было согласовано с ректором АГМУ Ириной Шереметьевой, что ребят примет медицинский университет в Барнауле, с коллегами из бийской администрации мы договорились о размещении студентов в их обсервации. Также по решению врачей несколько студентов остались в больнице Змеиногорска. Были решены вопросы с питанием студентов. Но это обязанность работодателя, согласно предписанию Роспотребнадзора обеспечить условия пребывания в обсервации работников, это должно быть сделано.

Барнаульские стройотряды. Ирина Пергаева

В настоящее время, по данным минздрава Алтайского края, еще 16 студентов этого отряда с признаками ОРВИ находятся в больницах Барнаула и Змеиногорска.

Примечательно, что altapress.ru попытался взять комментарии у студентов «Магистрали». Однако все они отказались рассказывать какие-либо подробности, сославшись на запрет, который якобы дал им руководитель краевого штаба стройотрядов Дмтитрий Лынов.

Руководитель алтайского регионального отделения «Российские студенческие отряды» Маргарита Котовщикова сначала согласилась ответить на вопросы altapress.ru по ситуации в Змеиногорске. Но через какое-то время перестала отвечать на звонки и даже отключила телефон.

Екатерина Четошникова, в свою очередь, призвала стройотрядовев не замалчивать информацию, если у кого-то поднялась температура, а сразу обращаться к врачу.

По предварительной информации, работодателем для «Магистрали», на которого теперь свешивают всех собак, была индивидуальный предприниматель из Змеиногорска Елена Калюжная. Эти данные сейчас уточняются.