Всего 18 победителей в шести номинациях, чьи работы члены жюри посчитали лучшими, получили ценные призы: смартфоны, планшеты, беспроводные наушники, музыкальные колонки, а также памятные фотоальбомы «Барнаул». Обладателю гран-при вручили телевизор диагональю 49 дюймов.

Как заметил заместитель главы администрации города, руководитель аппарата, секретарь Барнаульского местного отделения «Единой России» Юрий Еремеев, конкурсанты смогли найти интересные ракурсы, показать красоту родного города, а также подчеркнуть неповторимый облик Барнаула.

— За 290-летнюю историю город Барнаул прошел разные этапы своего развития. Это и заводской, и купеческий, и промышленный город. Почти 700-тысячный Барнаул — крупнейший город в Российской Федерации со своими особенностями, настроением и атмосферой. Наш город уникально сочетает в себе и неповторимую архитектуру прошлых веков, и современные жилые кварталы. Однако облик краевой столицы формируют сами горожане, внеся свой вклад в развитие и благоустройство Барнаула. У нас не было задачи провести конкурс среди профессионалов, нам важно было увидеть то, как наш любимый город видят его жители. Желаем вам непрерывного развития, благополучия и счастья, — поздравил победителей Юрий Еремеев.

По мнению членов жюри, депутата Алтайского краевого Заксобрания Дмитрия Аганова и зампредседателя Барнаульской гордумы Сергея Струченко, в краевой столице проживает талантливая молодежь, которая стремится через разные формы искусства передавать уникальность Барнаула.

В краевой столице наградили победителей фотоконкурса «Мой Барнаул». Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия». В краевой столице наградили победителей фотоконкурса «Мой Барнаул». Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия». В краевой столице наградили победителей фотоконкурса «Мой Барнаул». Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия».

Обладатель гран-при Артём Курашов занимается фотографией на протяжении четырех лет, снимая архитектуру зданий и производственные объекты.

— Барнаул сильно отличается от других городов, даже от того же Новосибирска. Через объектив своего фотоаппарата я стараюсь передать атмосферу, красоту и комфорт Барнаула, — сказал победитель.

В краевой столице наградили победителей фотоконкурса «Мой Барнаул». Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия».

Добавим, фотоконкурс «Мой Барнаул» запустили Барнаульское местное отделение «Единой России» и администрация города в преддверии 290-летия со дня основания краевой столицы Участникам предлагалось разместить на своих страницах в социальных сетях фотографии по заданным номинациям. Всего конкурсанты разместили более 500 работ, из которых организаторы выбрали 150 лучших. Затем конкурсное жюри — депутаты фракции «Единая Россия» из Государственной Думы, Алтайского краевого Заксобрания и Барнаульской гордумы, представители городской администрации, профессионального сообщества и общественники — выбрало победителей и обладателя гран-при.