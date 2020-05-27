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Жизнь

В Краснощеково не летим. Министр транспорта оценил перспективы возрождения малых аэропортов на Алтае

Вопрос восстановления аэропорта в Бийске в министерстве транспорта Алтайского края считают преждевременным, несмотря на решения по развитию местной авиации на федеральном уровне. Об этом на пресс-конференции 27 мая сообщил начальник транспортного ведомства Александр Дементьев.

Виды Бийска. Аэропорт.
Виды Бийска. Аэропорт.
Анна Зайкова, altapress.ru.

По словам министра, на федеральном уровне принимаются решения о возобновлении межрегиональных перевозок, и в первую очередь речь идет о маршрутах между субъектами, минуя большие транспортные узлы.

Алтайский край в этом направлении не отстает, указал Дементьев. В рамках софинансирования открыты полеты в Томск, Казань, Красноярск, планируется Омск. Но с развитием малой авиации все сложнее.

«Если смотреть прошлое расписание аэропортов, то из Барнаула летали и в Славгород, и в Краснощеково, и везде. Такие времена настанут, может быть, но не скоро. И в этой связи, поскольку нет устойчивого трафика, и понимания, какие авиакомпании изъявят желание и воспользуются этим маршрутом, вопрос возобновления работы Бийского аэропорта — преждевременный», — сказал министр.

Для того, чтобы вкладывать деньги в восстановление аэропорта, нужно иметь тот пассажиропоток, который бы обеспечивал его безубыточную работу, заключил он.

Бийский аэропорт не работает с 2009 года, находится в законсервированном состоянии под охраной. До прихода в упадок, принимал воздушные суда третьего класса (Ан-2, Ан-24,Ан-26, Як-40, L-410) и вертолеты.

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