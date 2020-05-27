В Краснощеково не летим. Министр транспорта оценил перспективы возрождения малых аэропортов на Алтае

По словам министра, на федеральном уровне принимаются решения о возобновлении межрегиональных перевозок, и в первую очередь речь идет о маршрутах между субъектами, минуя большие транспортные узлы.

Алтайский край в этом направлении не отстает, указал Дементьев. В рамках софинансирования открыты полеты в Томск, Казань, Красноярск, планируется Омск. Но с развитием малой авиации все сложнее.

«Если смотреть прошлое расписание аэропортов, то из Барнаула летали и в Славгород, и в Краснощеково, и везде. Такие времена настанут, может быть, но не скоро. И в этой связи, поскольку нет устойчивого трафика, и понимания, какие авиакомпании изъявят желание и воспользуются этим маршрутом, вопрос возобновления работы Бийского аэропорта — преждевременный», — сказал министр.