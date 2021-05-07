В Красноярске начали протестовать против метро и предложили запустить скоростные троллейбусы

В Красноярске начали расклеивать листовки против строительства метрополитена, назвав его «закапыванием денег в землю», пишет « Проспект Мира ».

Ранее красноярские власти оценили стоимость строительства первой очереди метро в 114 млрд рублей. На первом этапе планируют открыть шесть станций.

После этого в городе появились листовки, в которых неизвестные предлагают вкладывать деньги не в метро, а в развитие скоростных троллейбусов и трамваев.

«Не надо закапывать деньги в землю! Вместо метро с низким пассажиропотоком мы предлагаем линию скоростного трамвая. Это стоит до 4 млрд рублей — менее 5% от запрошенных губернатором денег на метро и более чем в шесть раз дешевле, чем строить шесть станций метро», — отметили в листовках.

В Красноярске вовсю протестуют против трат денег на метро. Призывают развивать трамвай. pic.twitter.com/uiJCe3g90M — Радченко Алексей (@alex_radch) May 4, 2021

«Есть ли смысл строить метро, а не развивать систему скоростного троллейбуса? Мы предлагаем развить инфраструктуру троллейбуса и закупить новую технику в лизинг», — обратись авторы листовок к власти.

По их подсчетам необходимо закупить 20 троллейбусов общей стоимостью до 500 млн рублей и запустить их на маршрут, который будет дублировать метро.

Фото листовок опубликовал в своем Twitter журналист Алексей Радченко.

В красноярском минтрансе изданию сообщили, что к ним не поступало официальных обращений и предложений по поводу метрополитена.