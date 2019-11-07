В Кремле ответили на данные о запросе общества на перемены

Желание перемен всегда присутствует в обществе, всегда имеются, как сторонники скачкообразных перемен, так и плавных, гармоничных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя результаты социологического опроса россиян о необходимости перемен, сообщают РИА Новости.

Напомним, ранее Московский центр Карнеги и «Левада-центр» опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, а больше половины опрошенных согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.

«Я, честно говоря, не знаком с результатами этого соцопроса, исследования, поэтому я не знаю, с какой степенью доверия можно к нему относиться. Желание перемен всегда присутствует в обществе. Другое дело, кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных перемен, плавных, гармоничных. Сторонники и таких, и таких пристрастий всегда в обществе имеются», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле желание россиян к серьезным реформам и считают ли, что для этого нужно менять политическую систему.

По данным социологов, необходимость решительных перемен в стране поддерживают 59% респондентов (два года назад их было 42%), тогда как 31% выступают за незначительные изменения, а 8% хотят оставить все как есть. При этом 34% опрошенных считают, что перемены можно провести в действующей политической системе, а 53% уверены, что реформы возможны только при изменении системы, пишет РБК.