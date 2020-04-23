В Кремле ответили на вопрос о дате отмены самоизоляции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о том, определял ли Кремль дату окончания самоизоляции из-за коронавируса.

«Нет, такой даты нет», — цитирует Пескова Газета.RU.

Напомним, самоизоляция и ограничения на работу многих организаций в России действуют до 30 апреля. Впрочем, российский Минздрав выступил за пролонгацию таких мер и на майские праздники.

Вынужденные выходные на фоне пандемии коронавируса изначально были объявлены с 30 марта по 5 апреля включительно. Однако затем президент России Владимир Путин распорядился продлить эту практику до конца апреля.

Россия занимает десятое место по числу инфицированных коронавирусом — их количество в стране превышает 62 тысячи человек.

За все время в России умерли более 550 человек, а более 4,8 тысячи вылечились.