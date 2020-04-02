В Кремле пояснили, стоит ли из-за коронавируса жертвовать грандиозным парадом на 9 мая

«Никаких иных решений не принималось, ситуация мониторится», — сказал представитель Кремля.
Газета.ru сообщает, что ранее Москва направила приглашения мировым лидерам посетить столицу и принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы.
Среди них: глава США Дональд Трамп, президент Турции Тайип Эрдоган, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.
В то же время некоторые СМИ сообщали, что из-за развития ситуации с коронавирусом праздничные мероприятия могут быть якобы перенесены на более поздний срок, отменены или сокращены.