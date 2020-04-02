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Жизнь

В Кремле пояснили, стоит ли из-за коронавируса жертвовать грандиозным парадом на 9 мая

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов относительно предстоящего празднования 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Оказалось, что решение еще не принято.

День Победы в Барнауле. 2019 год.
День Победы в Барнауле. 2019 год.
Анна Зайкова, altapress.ru.

«Никаких иных решений не принималось, ситуация мониторится», — сказал представитель Кремля.

Газета.ru сообщает, что ранее Москва направила приглашения мировым лидерам посетить столицу и принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы.

Среди них: глава США Дональд Трамп, президент Турции Тайип Эрдоган, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.

В то же время некоторые СМИ сообщали, что из-за развития ситуации с коронавирусом праздничные мероприятия могут быть якобы перенесены на более поздний срок, отменены или сокращены.

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