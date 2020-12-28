В Кремле рассказали о прививке для Путина его «личном пространстве»

«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», — рассказал Песков программе «Москва. Кремль Путин».
Что касается дочери президента и его решении позволить ей войти в группу добровольцев для тестирования вакцины, Песков напомнил, что «это все-таки личное жизненное пространство Путина» и предложил «оставить это ему», сообщают «Вести».
«Он говорит об этом, пытаясь продемонстрировать степень доверия к нашей вакцине и ее надежность», — добавил Песков.