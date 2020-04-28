В Кремле рассказали, кого не коснется указ о нерабочих днях

Указ президента о нерабочих днях не распространяется на аптеки, медучреждения, продуктовые магазины, организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС.
Кроме того, действующий указ не распространяется на организации неотложного ремонта и погрузочно-разгрузочных работ, финансовые организации, оказывающие услуги по расчетам и платежам.
Также под указ не попадают организации, определенные правительствами регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в субъекте.