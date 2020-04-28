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Жизнь

В Кремле рассказали, кого не коснется указ о нерабочих днях

Во вторник 28 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о продлении мер в связи с коронавирусом и установлением нерабочих дней 6−8 мая с сохранением зарплаты. Однако решение главы государства не распространяется на некоторые организации, пишет РИА Новости.

Кремль. Россия.
Кремль. Россия.
Настасья Коваленко

Указ президента о нерабочих днях не распространяется на аптеки, медучреждения, продуктовые магазины, организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС.

Кроме того, действующий указ не распространяется на организации неотложного ремонта и погрузочно-разгрузочных работ, финансовые организации, оказывающие услуги по расчетам и платежам.

Также под указ не попадают организации, определенные правительствами регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в субъекте.

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