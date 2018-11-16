В Кузбассе чиновники зачем-то всего на час установили детскую площадку и увезли

В Кемеровской области прокуратура выясняет, зачем во дворе одного из многоквартирных домов на снег установили детскую площадку, а потом спешно ее разобрали и увезли. Ролик об этих непонятных махинациях накануне появился в сети, пишет РИА Новости. Люди подозревают, что местные чиновники привезли «передвижную» площадку для съемки фотографий к отчету.

В ролике видно, как приехавшие во двор люди расставляют лавочки, качели и заборчик. А после они собрали все установленное и увезли на автомобиле в неизвестном направление.

Прокуратура города выясняет, кто это сделал и зачем. Дело находится на контроле областной прокуратуры.

Весной этого года Кемеровская область печально прославилась в сети по поводу еще одной детской площадки, которую якобы нарисовали в фоторедакторе.

В интернете появились публикации о том, что фотографии выполненных работ по благоустройству общественной территории в поселке Белогорск, размещенные на официальном сайте администрации Тисульского района, не соответствуют действительности.

Авторы заявляли, что тренажеры установлены на камнях, а резиновое покрытие под ними «дорисовано», однако местные власти объяснили, что покрытие было убрано в холодное время года.